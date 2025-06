Judeline, Xoel, Marilia Monzón… con Pedro Sánchez y Felipe VI

El pasado jueves, Pedro Sánchez ofreció en Ferraz la comparecencia más difícil de su tumultuosa carrera. Visiblemente demacrado, acaso pintado como una puerta, pidió perdón hasta en 8 ocasiones a la ciudadanía por haber confiado en Santos Cerdán, a quien había ratificado como secretario de organización del PSOE recientemente, y ha resultado estar envuelto en una trama de corrupción y mordidas, supuestamente, según un informe de la UCO cargado de audios. Hasta esa misma mañana, cuando Cerdán le «mintió a la cara», el presidente del gobierno había confiado en él.

Sánchez respondió preguntas de la prensa por primera vez en 44 días, pero una vez le formularon la correspondiente a las primarias en que derrotó a Eduardo Madina, también objeto del informe, y contestó, dijo que se tenía que marchar. ¿Adónde?

Efectivamente, figuraba desde antes de la obligatoriedad de esta comparecencia, un acto de conmemoración de los 40 años de la adhesión de España a la Comunidad Económica Europea. Se celebraba en el Palacio Real con el Rey Felipe VI, aunque sin PP, ni VOX, ni los ministros de Sumar, pues todos ellos cancelaron su presencia dada la gravedad de la situación.

Por las instantáneas y vídeos que han ido apareciendo en la red el día después, hemos ido averiguando que el acto contó con numerosas personalidades relacionadas con el mundo de la cultura. Judeline interpretó un tema, como ha podido saber JENESAISPOP, y también Xoel López y Marilia Monzón. Esta última ha colgado la actuación de ‘Tierra’, un tema extraído del disco ‘Atlántico’ de Xoel. En el montaje aparecen escuchando más y menos atentamente Felipe VI, las ministra y ex ministra de Transición Ecológica y, finalmente, Pedro Sánchez.



Solo Sánchez sabe qué puede estar pensando mientras suenan frases como «espero cada vez más próximo al final», «no me da la gana de pensar que nada es para siempre», «si esta canción se acaba que acabe el mundo para todos», «hace tiempo que yo ya me fui, yo siempre me estoy yendo», «reyes que perdieron todo, todo lo que tanto amaban por quererlo demasiado» o «me encuentro que la vida siempre tiene algo preparado que supera cualquiera de mis fantasías, nada comparado con lo que realmente sucedía».