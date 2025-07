Las mejores canciones de abril, mayo y junio de 2025

Llegados al verano, recopilamos en nuestra playlist editorial LO MEJOR DEL MES las mejores canciones que nos ha dejado la primavera. En estos meses hemos celebrado los nuevos discos de Lorde y Pinkpantheress, el regreso temprano de Sabrina Carpenter y el no tan temprano de MARINA. Pero también es momento de recuperar temazos menos exitosos de Agnes, la catalana Julieta, la irlandesa CMAT o Sudan Archives. Descubre a gente como Los Chivatos, Gala Nell, Paco Pecado o Alba Farelo en esta playlist que recopila cada mes todas las «Canciones del Día«.

- Publicidad -

Agnes / BALENCIAGA COVERED EYES

PinkPantheress / Illegal

Julieta / L’amor de la meva vida

Lorde / What Was That

joseluis / Fortuna

Sabrina Carpenter / Manchild

Judeline / chica de cristal

Aitana / 6 de febrero

CMAT / Take a Sexy Picture of Me

underscores / Music

TSHA / Revolution

Addison Rae / Fame Is a Gun

JADE / Plastic Box

MARINA / CUNTISSIMO

Sudan Archives / DEAD

Nourished by Time / 9 2 5

Hidrogenesse / Imaginado es todo

Jenny Hval / The artist is absent – 89 seconds rewrite

Amaarae / S.M.O.

Fever Ray / I’m Not Done (Therapy Sessions)

- Publicidad -

Pulp / Got to Have Love

Mark Ronson, RAYE / Suzanne

Cuco, Jean Carter / My 45

Jimena Amarillo / En la calle Ave María

Los Chivatos / Tron

Sen Senra / Eternamente joven

rusowksy, Ralphie Choo / BBY ROMEO

GRACEY / Gimmicks

Gala Nell / costa brava

San Tosielo / Good old days

Marta Knight / Unbothered

Dorian, Miranda! / Materia oscura

Six Sex, MCR-T / Bitches Like Me

KATSEYE / Gnarly

AMORE / I Gotta Feeling

Bon Iver / There’s a Rhythmn

Saint Etienne / Glad

Bad Bunny / Baile inolvidable

Paco Pecado, Dianka / Raffaella

DeTeresa / El vecino de Bea

- Publicidad -

Natalia Lacunza, Jesse Baez / Un castigo

Gara Durán / Kryptonita

Lola Young / One Thing

Men I Trust / Come Back Down

Buscabulla / Miraverahí

TOPS / ICU2

Stereolab / Transmuted Matter

Rufus T Firefly / Trueno azul

Arcade Fire / Year of the Snake

Kali Uchis / All I Can Say

Javiera Mena / Entropía

Sophie Ellis-Bextor / Vertigo

TRISTAN, Calcutta / Tutta la notta

Claudio Montana, Ultralágrima / El paseo

Ethel Cain / Nettles

Big Thief / Incomprehensible

Bruce Springsteen / The Lost Charro

Leire Martinez / Mi nombre

Linea Maginot / Indecente

PATIMENT / Agna

Lido Pimienta / Mango

dani dicostas / Clímax

Ana Farelo / X TI

Ashnikko / Itty Bitty

Arca / Puta

BAJOCERO X / Devy Shetty

Miley Cyrus / End of the World

Parquesvr / Los Managers

Memocracia / NERVIOSOS POR NACIMIENTO

Alex G / Afterlife

el momento incómodo / Hay un hueco bajo tu cama y está lleno de mierda

Zahara, Ximena Sariñana / CDMX

Aminé / Arc de Triomphe

Doechii / Anxiety

Bb trickz / Super

KAROL G / LATINO FOREVA

Kate Nash / GERM

Martin / Nadadora

Cut Copy / When This Is Over