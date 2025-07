Residente cancela en FIB y Morriña por sus lazos con KKR

En las últimas semanas no han sido pocos los artistas que han comunicado la cancelación de sus actuaciones confirmadas en festivales como Sónar o FIB, en protesta por sus vínculos con Superstruct Entertainment, una empresa controlada por el fondo de inversión KKR. La más reciente en sumarse a esta ola de cancelaciones ha sido Judeline, quien ha decidido no actuar en el FIB.

Sin embargo, ninguno de los artistas que han tomado esta decisión probablemente tengan el peso mediático de Residente. El rapero puertorriqueño ha cancelado sus presentaciones en el FIB de Benicàssim y el festival Morriña de A Coruña por los vínculos de ambos eventos con KKR. Dice que no «puede participar en ningún evento que contribuya a un genocidio, aunque sea indirectamente».

«Resulta que dos de los festivales en los que tenía previsto presentarme en España -el Festival Internacional de Benicàssim (FIB) y el Morriña Festival- están vinculados de forma indirecta a un fondo de inversión estadounidense llamado KKR», expresa Residente, que asegura haber verificado la información junto a amigos periodistas. «Este fondo invierte y respalda financieramente a empresas israelíes involucradas en tecnología militar, sistemas de vigilancia y espionaje, además de financiar proyectos inmobiliarios en asentamientos ilegales dentro de territorios palestinos ocupados, contribuyendo así, de forma indirecta, al genocidio y a violaciones sistemáticas de los derechos humanos contra el pueblo palestino».

«Quiero declarar públicamente que no puedo participar -ni por un segundo- en nada que esté conectado con esta tragedia, por más indirecta que sea esa conexión», declara. «Con todo el respeto, y ofreciendo mis más sinceras disculpas a todas las personas que compraron entradas para verme, anuncio oficialmente que no me presentaré en estos festivales».

El artista concluye: «No sé si esta decisión tendrá consecuencias legales para mí, pero, honestamente, no me importa. Mi postura al respecto es clara; siempre lo ha sido y siempre lo será».