Judeline cancela en FIB por su vinculación con KKR

Judeline es la última en sumarse a la lista de artistas descontentos con la vinculación de algunos festivales españoles con el fondo de inversión proisraelí KKR. De esta forma, ha anunciado que no actuará en la próxima edición del FIB, que se celebrará durante los próximos días 17, 18 y 19 de julio.

La cantante lo ha anunciado a través de sus Stories de Instagram: «He decidido no participar este año en el festival FIB dada su vinculación con el fondo KKR». «Sé que muchas de las cosas que hacemos tienen implicaciones que no se alinean con nuestras convicciones y que la mayor parte de lo que consumimos tiene consecuencias nefastas para una parte de la población o el planeta aunque no siempre seamos conscientes», continúa Judeline.

Sin embargo, aclara que «en este caso la relación es directa y evidente». Antes de terminar explicando que su equipo también apoya esta decisión, manda un mensaje sobre lo que está ocurriendo en Gaza: «Me posiciono en contra del genocidio y a favor de los derechos de Palestina, hoy y siempre», concluye.

La noticia sobre la vinculación de algunos festivales españoles con Israel explotó el pasado mayo, después de que el fondo de capital KKR adquiriese Superstruct, el segundo promotor más grande del mundo. El festival Sónar se llevó la mayor parte de las críticas por aquel entonces, pero otros como el Arenal Sound, BRAVA o Viña Rock están en la misma situación. La Élite también cancelaron su actuación en el FIB al hacerse pública la noticia.