La gran iniciativa de Olivia Rodrigo: invitar a terapia en su gira

Siguen los intentos por hablar de salud mental en la industria musical. A pasos tan importantes como los dados por Ariana Grande, donando 1 millón de dólares en terapia para sus fans, o al de Chappell Roan hablando sobre la necesidad de que las discográficas ofrezcan terapia a los artistas (y no solo contratos leoninos), se suman nuevas iniciativas.

Esta semana hemos averiguado que Olivia Rodrigo ha puesto a disposición de todos los miembros de su equipo de gira algo tan improbable como terapia gratuita. Billboard no especifica si la oferta es aplicable hasta la última persona de las decenas y decenas que se encargan de montar un escenario, pero sí sabemos que ofrece este servicio justo en uno de los entornos menos seguros para un artista: la carretera y los hoteles. Esos espacios en que suelen abundar las drogas y el alcohol, y todo el mundo está lejos de su familia y amigos.

Billboard ha hablado con una de esas personas del equipo de Olivia Rodrigo, su guitarrista Daisy Spencer. Esta ha revelado que el ofrecimiento de terapia durante la gira no solo es para los días en que hay concierto, sino también para los lapsos en que no, suponemos que gracias a sesiones online.

«En la gira de «Guts» Olivia y Marty Hom (tour manager) nos han dado acceso a terapia gratuita a todo el personal de la gira. Nunca me lo habían ofrecido y he recuperado la importancia de la terapia, porque hace tiempo que no iba. Esta fuente de terapeutas increíbles tan accesible la he usado como si no hubiera mañana». Spencer opina que es de lo mejor que le podían ofrecer, porque ir a terapia es muy caro.

Olivia Rodrigo ha hablado sobre la importancia de ir a terapia en numerosas ocasiones, a pesar de que a veces hay gente que le ha dicho: «no necesitas eso, lo tienes todo, tu vida es increíble, ¿qué problema tienes?». O gente mayor le ha hecho comentarios como «eres una niña, ya lo superarás».

