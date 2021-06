Ariana Grande dona 1 millón de dólares para terapia a sus fans

Ariana Grande ha anunciado a sus 250 millones de seguidores en Instagram que va a donar 1 millón de dólares para que muchos de sus fans puedan asistir a una terapia de salud mental gratis durante un mes. Durante ese primer mes, sus seguidores no tendrán que abonar nada gracias a la donación de su ídolo, y después podrán optar a un descuento del 15% en las tarifas de Better Help, que es la empresa con la que Ariana Grande ha firmado un acuerdo.

Lo que podría interpretarse como una forma nada sutil de publirreportaje, se convierte en un movimiento de gran concienciación sobre salud mental en un momento en el que el pop está en gran medida volcado con la causa, lo cual implica nombres como Katy Perry, Britney Spears, Genesis Owusu o en España, Zahara. Lejos quedan los tiempos en que Ariana Grande tenía que borrar un tuit en el que comentaba un beef entre Kanye West y Drake, y Kanye West acusaba a Ariana de bromear sobre salud mental. “Ariana ha dicho esto como algo guay, y seguro que no tenía ninguna intención de hacer daño”, indicaba Kanye, subrayando su preocupación por que la gente se tomara “la salud mental a broma”.

- Publicidad -

El mensaje actual de Ariana Grande, en cambio, indica que “la terapia no debería ser para unos pocos privilegiados”, “sino algo a lo que todo el mundo tiene que poder acceder”. Aunque la cantante sabe que una terapia puede conllevar meses, o muchos años, y que su acción no resuelve el problema, indica que quería contribuir con esta campaña para concienciar, para mostrar “que está bien pedir ayuda y liberar la mente de cualquier juicio por hacerlo”. Teniendo en cuenta lo dura que ha sido la vida personal de la cantante, tras la muerte de una veintena de fans en un atentado terrorista tras uno de sus conciertos, y el fallecimiento de su ex Mac Miller, sus palabras son muy significativas.

En la web de Better Help se explica que Ariana Grande no recibirá ninguna compensación por esta acción y cómo funcionará la acción. Se preguntará una serie de cuestiones a cada persona para determinar qué terapeuta le atiende, se indica que puede llevar 7 días la asignación de cada terapeuta y, como es habitual en estos casos, se explica que hay que cancelar la suscripción durante el primer mes si no se quiere recibir ningún cargo en el segundo.

- Publicidad -

Ariana Grande publicaba ‘positions’ a finales de 2020, ofreciendo este año una edición deluxe en la que, entre otras cosas, remozaba ’34+35’ en compañía de Doja Cat y Megan Thee Stallion. En la actualidad, su mayor hit es el remix de ‘Save Your Tears’ junto a The Weeknd. También ha sido noticia por su boda.