«10 fotos»: La «reunión» de Destiny’s Child, los abdominales de Elliot Page…

Compartimos una nueva edición de nuestra sección «10 Fotos Que» con algunas de las fotos que más nos han divertido o sorprendido en redes sociales.

Los abdominales de Elliot Page: El actor, que recientemente ha salido del armario como hombre trans, ha revelado que se ha sometido a una cirugía de extirpación de pecho y ha mostrado orgullosamente el resultado en sus redes, donde ha posado en bañador. Eso sí, más han dado que hablar sus envidiables abdominales.

La «reunión» de Destiny’s Child: Que la amistad de Beyoncé, Kelly Rowland y Michelle Williams es para toda la vida es obvio por cosas como que Bey y Michelle hayan asistido recientemente vía Zoom al parto de su amiga Kelly. Después, las integrantes de Destiny’s Child han podido verse las caras y conocer al bebé, como muestra esta nueva imagen de ellas juntas. En el audio, Beyoncé dice estar «cocinando nueva música».

Javier Calvo, antes de todo: El co-creador de ‘Veneno‘ y ‘Paquita Salas‘ y ahora juez de ‘Mask Singer‘ y de ‘Drag Race España‘ fue uno más hace años, como muestra esta tierna imagen en la que posa con una fregona y vestido con el típico camisón de señora. Calvo reflexiona que «la comedia y las oakley le salvaron la vida a este pequeño chico de los dosmil» y nadie puede quitarle la razón.

La boda de la princesa Ariana: La autora de ‘positions‘ se ha casado con su ahora marido, el agente inmobiliario Dalton Gomez, en una ceremonia íntima, pero había curiosidad por saber qué porcentaje de divina iba Ariana en su vestido de novia y, después de verla, confirmamos que un 100%. Pensábamos que ya tenía el vestido escogido en los Grammy 2019, donde iba como una verdadera princesa, pero no.

Las invitadas estelares de Los Hermanos Cubero: Amaia, Rodrigo Cuevas, Christina Rosenvinge y Rocío Márquez han actuado recientemente como artistas invitados en el concierto de presentación de ‘Errantes telúricos‘ y ‘Proyecto Toribio‘ de Los Hermanos Cubero. Después se han ido a cenar y tomar vino juntos y nos han regalado esta instantánea, un «breve encuentro» de los buenos.

Miley Cyrus y… sí, esa es Grimes: Uno de los episodios más sonados de la historia reciente de Saturday Night Live ha sido el que ha presentado Elon Musk. La invitada musical fue Miley Cyrus y Grimes, esposa del magnate además de artista, apareció en un sketch disfrazada de Princesa Peach. Aquí posan ambas juntas. A Grimes se le olvidó publicar la foto porque le dio un ataque de pánico después de aparecer en el programa, llegando a ser hospitalizada.

Se vienen 2 mini Little Mix: En un extraño devenir de los acontecimientos, Leigh Anne Pinnock y Perrie Edwards de Little Mix han anunciado sendos embarazados casi a la vez, como si se lo hubieran apuntado en la agenda para darse un merecido descanso profesional. Las chicas triunfan actualmente con su nuevo single con Galantis y David Guetta, que hemos reseñado en portada.

Otro breve encuentro inenarrable: En un nuevo episodio de «cuando Rihanna conoció a David Bowie», Charlie Puth y Joni Mitchell se han sacado esta foto juntos en el cumpleaños de la también cantante Brandi Carlile. Cuenta Puth que vivió un momento «mágico» cuando escuchó a Joni cantar en el evento. Por ahí andaba también Elton John, entre otros.

Maluma de adolescente loser: Muchos años antes de provocar golpes de calor y desmayos por doquier, Maluma tenía pinta más bien de adolescente loser. Pinta, decimos, porque juraríamos que esas gafas no llevan cristal. «Si no me quisiste así, no me busques ahora», comenta el artista, subiendo una segunda foto de él en la actualidad, marcando músculos. Una cita parecida a aquella atribuida a Marilyn Monroe, pero aplicada a la evolución física del artista.

St. Vincent reflexiona sobre las críticas: No suele ser habitual ver a artistas contestar a las malas críticas pero eso es lo que ha hecho Annie Clark. ‘Daddy’s Home‘ ha sido tildado por algunos medios el peor disco de su carrera y ella ha contestado que le ha encantado componer el álbum y que «si no te ha gustado, espero que el siguiente sea de tu agrado». Humildad ante todo.