Un recopilatorio con sentido, otro que no tanto

Desde que existen las playlists de las plataformas de streaming, ya es un cliché decir que los discos recopilatorios de «grandes éxitos» no tienen sentido. «¡Ya haré yo mi propia playlist con las que me gustan!», responde el mundo inmediatamente cuando se anuncia un «greatest hits» sin una favorita particular o incluso un hit esencial. Björk, Oasis y Raphael fueron algunos de los artistas que publicaron «grandes éxitos» bastante caprichosos y extraños, ya antes de la moda Spotify.

El valor cultural que han tenido «grandes éxitos» como ‘Gold’ de ABBA, ‘The Immaculate Collection’ de Madonna o los discos rojo y azul de los Beatles hace tiempo que parece perdido. Por poner un ejemplo canónico, una persona con tantísimos hits como Rihanna jamás ha publicado un recopilatorio, ni siquiera 10 años después de su último disco. Sin embargo, aún hay artistas que insisten en publicarlos. Por ejemplo, The Weeknd, que no se apea de las listas con un ‘The Highlights’ que lanzó en 2021 y después amplió en 2024.

Otro de ellos son Hot Chip, que acaban de anunciar que ‘Joy In Repetition’ sale el 5 de septiembre. Incluye 15 canciones, sin orden cronológico, culminando con ‘I Feel Better’ y un tema nuevo llamado ‘Devotion’. Con su humor habitual, se define como «Beach Boys bebiendo Piña Colada con Hall & Oates». Entre las ausencias destacadas, ‘Shake a Fist’, pese a la sorpresa que supuso en su momento. O quizá por ello. Sí demostrarán que temas recientes como ‘Eleanor’, ‘Positive’ o ‘Melody of Love’ no pierden tanto junto a sus grandes clásicos.

Como curiosidad, la playlist que han montado por sí mismos es casi igual que el disco, solo que situando el nuevo single ‘Devotion’ en cabeza, en lugar de en último lugar. Cosas de la promoción.

1 Ready For The Floor

2 Boy From School

3 One Life Stand

4 Night And Day

5 Flutes

6 Hungry Child

7 Over And Over

8 Positive

9 Look At Where We Are

10 Need You Now

11 Eleanor

12 Huarache Lights

13 Melody of Love

14 I Feel Better

15 Devotion





Lo de Hot Chip es un «hit after hit», pero mucho más interesante es la propuesta de Fever Ray. ‘The Year of the Radical Romantics’, a la venta el 25 de julio, no va a ser exactamente un recopilatorio, sino que se presenta como «un disco en directo». Pero tampoco va a ser el típico disco en directo con regrabaciones en estudio, el sonido del público subido hasta lo paródico, ni en definitiva una sobreproducción que no viene a cuento.

Reuniendo temas de los tres discos de estudio de Fever Ray, presentará versiones avanzadas y diferentes de sus canciones, con sonido casi de estudio. Eso es lo que podemos concluir tras avances tan suculentos como ‘I’m Not Done (Therapy Session)’ y ‘Now’s the Only Time I Know (Therapy Session)’. Algunos lo entenderán más bien como un «anti-recopilatorio», pero avanzamos que se abrirá un debate sobre qué canciones han sido mejoradas respecto a las originales.

Además, PIAS informa de que la edición física viene con un libro diseñado y editado por Fever Ray que documenta el proceso creativo detrás del universo visual del proyecto. La publicación incluye bocetos, fotografías inéditas, ensayos gráficos y material exclusivo de backstage. Así, sí, ganas de tenerlo entre nuestras manos, lit.

01 I’m Not Done (Therapy Session)

02 Now’s the Only Time I Know (Therapy Session)

03 What They Call Us (Radical Romantics Session)

04 New Utensils (Radical Romantics Session)

05 When I Grow Up (Radical Romantics Session)

06 Mustn’t Hurry (Radical Romantics Session)

07 To the Moon and Back (Radical Romantics Session)

08 Shiver (Radical Romantics Session)

09 Kandy (Radical Romantics Session)

10 Even It Out (Radical Romantics Session)

11 I’m Not Done (Radical Romantics Session)

12 Carbon Dioxide (Radical Romantics Session)

13 Now’s the Only Time I Know (Radical Romantics Session)

14 If I Had a Heart (Radical Romantics Session)