Califato 3/4, Mushkaa y Camellos cancelan en el FIB; La Bien Querida rechaza invitación

Sigue la oleada de cancelaciones en el FIB por la relación societaria del festival de Benicàssim con la empresa KKR. Califato 3/4, Mushkaa y Camellos, que estaban confirmados en la programación, han decidido desmarcarse del festival por motivos éticos. La Bien Querida revela en un comentario a JENESAISPOP que ella y su equipo han rechazado hoy una invitación para participar en el festival.

Califato 3/4 han comunicado su cancelación en el FIB publicando las fechas de su gira con esa cita eliminada. Después, en los comentarios, han confirmado que la fecha se ha extraído «por la relación del FIB con empresas israelíes».

Mushkaa ha explicado por qué ha cancelado en el FIB. En un breve comunicado publicado en sus stories, la catalana explica que decidió seguir adelante con su actuación en el Sónar porque «en ese momento pensaba que el boicot no era la única manera de hacer activismo y que quizá desde dentro podríamos cambiar ciertas cosas». Sin embargo, ahora reconoce que «cometió un error» y opina que «el boicot es la única herramienta de cambio real contra el genocidio».

Finalmente, MondoSonoro informa de que Camellos tampoco actuarán en la cita valenciana. El grupo madrileño, en sus stories, se ha limitado a confirmar su decisión de no participar en el festival, y ha derivado al público a la información disponible sobre este asunto.

Estos tres artistas siguen los pasos de Residente o Judeline, que han cancelado sus actuaciones en el FIB por los mismos motivos.

El cartel del FIB de este año está encabezado por artistas internacionales como Thirty Seconds To Mars, The Black Keys, Foster The People, Bloc Party o Ca7riel & Paco Amoroso, y por españoles como Viva Suecia, La Casa Azul o Love of Lesbian.