Loaded Honey, el proyecto más retro aún de dos tercios de JUNGLE

Uno de los grandes descubrimientos del JNSP Song Contest de nuestros foros, traído por el usuario El_Humano, es Loaded Honey. Se trata del proyecto de dos de los tres miembros de JUNGLE, en concreto J Lloyd y Lydia Kitto. Hay rasgos en común con el grupo, como el carácter retro, y también diferencias.

‘Love Made Trees’ es el disco de 11 canciones y poco más de media hora que Loaded Honey se han sacado de la manga a principios de este verano. Son canciones empapadas de soul y sonido Philadelphia, que ha encandilado especialmente a medios como The Line of Best Fit.

El grupo ha suscitado comparaciones con The Avalanches entre nuestros usuarios, más por su sonido veraniego, el lugar al que te transportan y la inspiración 70’s, que por el uso continuado de samples a modo de puzzle. De hecho, Loaded Honey son mucho menos bailables que Avalanches o JUNGLE, y sus referencias van más atrás en el tiempo. Aunque el álbum se cierra con dos cortes pasados por vocoder o helio, ‘Really Love’ bebe del doo wop de los 50 y ‘Over’ se va hasta el pop coral de los 40.

En ‘Don’t Speak’, nuestra Canción del Día hoy, suenan especialmente cerca de los Jackson 5 de principios de los 70 en las voces, y del Marvin Gaye coetáneo en los arreglos. «¿Por qué me has hecho esto otra vez?», se pregunta repetidamente el estribillo de esta canción, que, de haber sido presentada de mano de Bruno Mars sería un hit a nivel mundial.

Como JUNGLE, Loaded Honey también cuidan la estética y han diseñado una pieza para cada una de las 11 canciones de su disco. La de ‘Don’t Speak’ se sitúa en un motel de carretera, definitivamente en otro tiempo, y representando las fotos promocionales del dúo.





