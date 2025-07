Connie Francis fallece el mismo año de su «revival»

Connie Francis ha muerto a los 87 años, muy pocos meses después de haber conseguido viralizar en TikTok una de sus viejas canciones, ‘Pretty Little Baby‘, que había pasado desapercibida en su momento de edición, 1962.

La cantante había declarado este mismo año que se había olvidado de esta canción hasta que la escuchó de nuevas y entonces sí recordó «que la había grabado en 7 idiomas». «Linda muchachita», así en castellano, es una de sus grabaciones más escuchadas en las plataformas de streaming.

- Publicidad -

Connie Francis fue muy conocida durante los años 50 y 60, pues fue nada menos que la primera artista femenina que tuvo un número 1 en el Billboard Hot 100 con ‘Everybody’s Somebody’s Fool’. También triunfaron especialmente ‘My Mind Has a Heart of Its Own’ y ‘Don’t Break the Heart That Loves You’. Llegó a sumar 35 canciones en el top 40 a lo largo de los años, y durante los 60 fue reconocida como la cantante femenina en solitario más popular en distintos países.

El comunicado de su muerte realizado por su representante Ron Roberts indica: «sé que Connie habría querido que sus fans fueran los primeros en descubrir esta triste noticia». Como informa Billboard, no se ha revelado la causa de la muerte, aunque sí que hace un par de semanas estuvo en urgencias, en Florida, tras sufrir un dolor. Para el recuerdo queda una gran colección de baladas y estándares del pop de finales de los 50 y principios de los 60.