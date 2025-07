Cupido no necesitaban a Manuel Carrasco en ‘El Amor Vuela’

Cupido no hacen casi colaboraciones, pero han decidido dar el comienzo a una nueva etapa fichando a Manuel Carrasco para su última canción. ‘El Amor Vuela’ no necesitaba en ningún momento la presencia del cantante andaluz, que se queda en una simpática anécdota que no acaba de encajar.

Hace unos días, el grupo liderado por Pimp Flaco subía una foto en la que revelaban una colaboracón misteriosa en su próximo lanzamiento. En los comentarios, la mayoría de teorías apuntaban a C. Tangana o Yerai Cortés. Definitivamente, nadie pensó en Manuel Carrasco, por lo que el factor sorpresa jugaba a favor de ‘El Amor Vuela’.

Esta presenta una de las producciones más orgánicas de Cupido. El toque clásico en la instrumental le viene de lujo a la voz de Pimp Flaco, que se ciñe al estilo que ya conocemos: «Tengo muchas preguntas y no sé periodismo / Cuando quieras me llamas, mi número es el mismo», canta en las primeras líneas.

Manuel Carrasco irrumpe en la canción de la nada, intentando mantener el ritmo de Flaco en las primeras frases, pero resultando en algo que no le pega nada: «Puedo ser tu marioneta y que te salgan las cuentas / Puedo comprar un anillo y asfixiarlo en el bolsillo». Y con referencia explícita a las redes, lo cual siempre consigue levantar las cejas de la Generación Z: «Hasta puedo ser perfecto como quieres, como lo que mieras en las putas redes», canta Carrasco.

¿Qué pensarán los fans de Manuel Carrasco que han descubierto a Cupido a raíz de esta colaboración? Pues hay de todo, pero comparto la idea de que la canción quedaría mejor de dos formas: o cantada entera por Cupido, o cantada entera por Manuel Carrasco.