Las 12 canciones virales de Ozzy Osbourne tras su muerte

La muerte de Ozzy Osbourne ha sido lamentada por numerosas personalidades de la industria musical. Elton John, Jack White, Metallica, The Smashing Pumpkins, Nirvana, John Maus o en España Alaska han sido algunos de los músicos que han enviado mensajes de condolencia.

El público también ha respondido y hasta 12 de sus temas han aparecido en el top 200 Global de Spotify: 6 de Black Sabbath y 6 de Ozzy Osbourne en solitario. El favorito del respetable ha sido ‘Paranoid’, que ha ascendido hasta el top 10, en concreto hasta el top 9 de las listas actuales, sumando 4 millones de streams en un solo día. Otros temas que se han recuperado del disco también llamado ‘Paranoid’ de 1970 han sido ‘Iron Man’ y ‘War Pigs’.

Pero también hay que destacar varias canciones de Ozzy Osbourne: ‘Crazy Train’, que aparece en el puesto 14; ‘Mama, ‘I’m Coming Home’, en el número 17; y ‘No More Tears, en el top 20. Las dos últimas están extraídas de su disco de 1991 ‘No More Tears’.

Así queda el listado completo del último asalto de Ozzy al chart global:

9.-Black Sabbath / Paranoid

14.-Ozzy Osbourne / Crazy Train

17.-Ozzy Osbourne / Mama, I’m Coming Home

20.-Ozzy Osbourne / No More Tears

33.-Black Sabbath / Iron Man

41.-Black Sabbath / War Pigs

67.-Ozzy Osbourne / Mr Crowley

106.-Black Sabbath / Changes

108.-Ozzy Osbourne / Bark at the Moon

145.-Black Sabbath / N.I.B.

151.-Ozzy Osbourne / Dreamer

195.-Black Sabbath / Children of the Grave