Un tema contra abusones lidera el disco más pop de Indigo de Souza

Este fin de semana se ha publicado el cuarto trabajo de la cantante Indigo de Souza. La artista nacida en North Carolina conquistó a la crítica indie con su segundo disco, ‘Any Shape You Take‘. Como diría Jessie Ware, en este álbum parece que quiere dejar de ser una «Pitchfork girl» para ser una artista en general. Al menos en lo que a música pop se refiere.

‘Precipice’, de media hora de duración, es un álbum que se enfrenta a las cosas malas de la vida con optimismo. Sus composiciones a menudo presentan toda la vitalidad posible. Era el caso del primer single ‘Heartthrob’, que escogemos como canción del día hoy.

Explica ella misma en la nota de su sello: «Escribí ‘Heartthrob’ para procesar algo de lo que a menudo es difícil hablar: las formas dañinas en que se han aprovechado de mí. Es sobre recuperar mi cuerpo y mi experiencia. Es un gran «jódete» para los abusadores del mundo».

Musicalmente todo un puñetazo sobre la mesa gracias a sus altos bpm’s y a esas guitarras eléctricas crepusculares que salen de algún garaje de los años 90, ‘Heartthrob’ es una de las composiciones más inmediatas de Indigo de Souza. Como asegura el estribillo, se ha «dejado la espalda» para que así sea.

El pepino de canción se transforma en su videoclip en una fiesta de cumpleaños en un castillo hinchable en el que brilla especialmente el post-estribillo instrumental. Traumas de la infancia que se resuelven con la fuerza del indie-rock más accesible.