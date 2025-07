CMAT critica el capitalismo en la poliédrica ‘EURO-COUNTRY’

CMAT publica el 29 de agosto uno de los discos más esperados del verano. Se llama ‘EURO-COUNTRY’ y ya lo defendió en Primavera Sound, donde arrasó con un público mucho más multitudinario de lo que ella misma habría adivinado. El primer single del álbum, ‘Take a Sexy Picture of Me‘, ya lo incluimos en nuestro especial con las mejores canciones de 2025, pero quedan sencillos por destacar. El nuevo, que titula el disco precisamente, es nuestra Canción del Día hoy.

La cantante explica así el cuarto adelanto del álbum que ya puedes pre-reservar e ir escuchando parcialmente en las plataformas de streaming: “Tengo ciertas frases que resuenan en mi cabeza una y otra vez, y EURO-COUNTRY fue una de ellas. Es el título del álbum y el nombre de la primera canción. Y significa tres cosas para mí: es el tipo de música country que hago; el hecho de que Irlanda es un país europeo gobernado por el euro; y que el capitalismo es una de las peores cosas que nos han pasado”.

Si el carácter reivindicativo en los shows de CMAT se percibe sobre todo por el inequívoco carácter queer de ella misma y de sus músicos, en esta canción pasa a otro nivel. La artista canta sobre «euro country», cuestionando la «ausencia de identidad», y el esfuerzo por parecerse a las popstars de USA, renunciando a lo propio y genuino. De hecho, el tema empieza con unas frases en irlandés, y de ahí que el vídeo sea una celebración de la identidad propia… justo desde un centro comercial de los que critica en la canción.

El tema también contiene una crítica a todos «los chicos grandes y a todos los Berties», lo que se considera una referencia a Bertie Ahern, y al dolor que generó la crisis económica de 2008, llevando incluso a alguna gente al suicidio. CMAT canta de manera poética sobre todo esto, con una melodía más épica aún de lo que podría ser una canción de amor. De manera complementaria, ‘EURO-COUNTRY’ también puede leerse como «el country europeo», con una temática más progresista, reivindicativa y moderna que el estadounidense.

1. Billy Byrne From Ballybrack, The Leader Of The Pigeon Convoy

2. EURO-COUNTRY

3. When A Good Man Cries

4. The Jamie Oliver Petrol Station

5. Three Six Foive

6. Take A Sexy Picture Of Me

7. Ready

8. Iceberg

9. Coronation St.

10. Lord, Let That Tesla Crash

11. Running/Planning

12. Janis Joplining



