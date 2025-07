‘Carnage’ es otra devastadora balada de The Antlers

The Antlers, la banda de indie-rock que firmó el segundo mejor disco de 2009 para la redacción de JENESAISPOP, ‘Hospice‘, solo por detrás del debut de The xx, vuelve con nuevo álbum. ‘Blight’ sale el 10 de octubre. ‘Blight’ no tardará tanto en llegar como ‘Green to Gold’, que era el primer disco de The Antlers en siete años.

‘Blight’ tratará tratará temas como la ansiedad ecológica y el impacto humano en la naturaleza. El vocalista Peter Silberman lo concibió «durante largos paseos por campos abiertos», llegándose a sentir «como si estuviera en un planeta abandonado». Esta vez, ha elegido escribir letras más directas para expresar la manera en que «nuestras decisiones cotidianas parecen insignificantes, pero pueden sumar a un problema desastroso». Para Silberman, las «consecuencias del aceleracionismo tecnológico y la negligencia ecológica parecen inminentes».

‘Carnage’, el primer adelanto, pone el foco en los animales, víctimas colaterales del desastre ecológico. «Es una canción sobre un tipo de violencia que rara vez reconocemos: una violencia que no nace de la crueldad, sino de la conveniencia. Criaturas inocentes son arrastradas por el camino de la destrucción cuando su mundo choca con el nuestro, y apenas lo notamos», señala el grupo.

‘Carnage’ es a la vez bella y devastadora. Construida sobre una base que alterna notas de teclado tocadas en staccato y de piano, la canción desemboca en un crescendo de indie-rock melancólico, típico de The Antlers.