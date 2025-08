‘Lucky’ es la canción más disfrutona de la carrera de Rojuu

Rojuu sigue sin ceñirse a ningún género, pero sí fiel a sí mismo. Después del ambicioso ‘Los Sueños de Nube’, el artista de 22 años acaba de lanzar ‘iNUiNUiNU’, un proyecto más ligero y en el que adopta un estilo más cercano al trap, aunque, como siempre, es difícil de encasillar. ‘Lucky’ muestra el lado más divertido y disfrutón de Rojuu, y por eso es la Canción del Día.

‘Lucky’ no fue un single, pero debería haberlo sido. La justicia ha hecho que sea la canción que mejor está funcionando del disco y es fácil de ver por qué. Es una receta para el éxito: la inmediatez de la era TikTok, una de las letras más divertidas de Rojuu y un beat adictivo a más no poder, casi tanto como el city pop que samplea (‘Must Be Lucky’ de Cindy).

El artista catalán nunca ha sido percibido como un rapero, pero en ‘Lucky’ demuestra que puede serlo sin caer en clichés. Rojuu pone su identidad y gustos por delante a la hora de rimar. Un otaku quedándose con los raperos gracias a un estribillo tan duro como este: «Nunca tuve PSP y ahora tengo PSP / Nunca tuve una cadena, puta, y ahora tengo tres / Sí que tuve una Nintendo, pero ahora tengo diez / Yo tuve una novia, pero ahora tengo ex». Imaginamos que ya no está comprometido.

Entre referencias al videojuego ‘Dead or Alive’ o Waluigi, Rojuu se pone melódico en el puente, en el que asegura que este «es un mundo para perros». El productor Evar, frecuente colaborador de artistas como Dillom o Saramalacara, es quien está detrás del beat, libre de peros.