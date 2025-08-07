‘Kiss It Kiss It’ de Reneé Rapp debería ser un éxito

Reneé Rapp es una de las nuevas estrellas del pop estadounidenses de las que se va oír mucho en los próximos años. Aunque, de momento, su segundo disco, ‘Bite Me‘, no ha asaltado las listas de éxitos como debería, ni ninguno de sus singles ha calado en las listas oficiales de ningún país: ‘Leave Me Alone‘, el descarado primer single de ‘Bite Me’, solo ha «burbujeado» por debajo del Billboard Hot 100. En Reino Unido no ha pasado de la 69ª posición. En Nueva Zelanda, al menos, ha llegado al 8.

‘Bite Me’ contiene material suficientemente variado como para conquistar a diferentes tipos de público: el fan de Olivia Rodrigo, pero también el nostálgico de Avril Lavigne. Y hablando de nostalgia, ‘Kiss It Kiss It’ se lleva la palma.

‘Kiss It Kiss It’ es una aparente recreación de ‘Stupid Girl’ (1995), uno de los mayores éxitos de Garbage, del que extra principalmente línea de bajo y batería. El sonido no es tan alternativo ni grunge y la melodía de teclados de ‘Kiss It Kiss It’ es puro pop, pero la inspiración es evidente.

Con esta idea, Rapp entrega una enérgica canción de pop-rock que describe la historia de un encuentro sexual y furtivo con una chica que la hace desaparecer durante 40 horas: sus amigos la llaman desesperadamente pensando que ha muerto. De alguna manera, ha visto el cielo.

«Me tienes llorando, y no porque esté triste» es una de las sonoras frases que deja la canción. La orden del título de ‘Kiss It Kiss It’ por supuesto es sexual, y la segunda estrofa lo confirma sin «rodeos»: «Creo que casi hemos hecho un hijo / No podemos, pero nos hemos quedado cerca». Y tan cerca se queda de la muerte que canta: «Me tendrán que enterrar antes de que deje testamento». ¿Este puente? Mejor que el de Brooklyn.

