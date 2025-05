Reneé Rapp, la cantante y actriz estadounidense conocida por interpretar a Regina George en la adaptación de ‘Mean Girls’ de Broadway, y después en el remake cinematográfico de 2024, vuelve.

‘Leave Me Alone’ es el primer avance de ‘BITE ME’, el segundo disco de Rapp, y propone un sonido guitarrero muy similar al de ‘APT‘ de Bruno Mars y ROSÉ. El sonido glam-punk de ‘Leave Me Alone’ es más Disney que Joan Jett, pero funciona. Es la Canción Del Día.

Y ‘Leave Me Alone’ funciona gracias al descaro con que Reneé Rapp interpreta la letra. Ella se cree su papel de «chica mala» y en la canción se rebela contra varias cosas: la industria musical, los NDAs que ha firmado, una ruptura por teléfono, los fans que le piden fotos, el mánager que le pregunta «¿dónde está el single?». El estribillo de ‘Leave Me Alone’ es claro y directo: «Déjame en paz, yo solo quiero divertirme».

La actitud de Reneé Rapp vende ‘Leave Me Alone’ tanto como las guitarras eléctricas producidas por Alexander 23, Omar Fedi y Julian Bunetta, a las que se añaden capas más sutiles de palmas y teclados. ‘Leave Me Alone’ es un dardo punk-pop que no tiene más objetivo que ser todo lo sencilla y efectiva posible, y cumple absolutamente su misión.

Parece deliberado también el espíritu dosmilero la canción. Las referencias de la letra a los pantalones bajos y los pezones marcados y el uso del vocal fry hacen parecer a Rapp la cuarta «chica mala» del Bimbo Summit. Lindsay, Paris, Britney, ¡haced sitio!