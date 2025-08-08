James Blake, Paloma Faith, Jamie xx… en Together for Palestine

Brian Eno, pionero y leyenda de la música electrónica y el ambient, ha hecho una llamada a los artistas para que se unan en el concierto benéfico que ha organizado en Wembley. El evento Together for Palestine tendrá lugar el próximo 17 de septiembre y se encargará de recaudar fondos para las familias de Gaza. Figuras como Khaled Ziada, Khalid Abdalla y Tracey Seaward tamién han contribuido a la organización.

«He tenido la suerte de trabajar con algunos de los artistas más importantes del mundo durante más de 50 años, pero uno de mis mayores lamentos es que durante ese tiempo todos nosotros hemos guardado silencio por Palestina», asegura Eno en su comunicado a la vez que convoca abiertamente a cualquier artista que quiera unirse a la causa.

- Publicidad -

El line-up de Together for Palestine se ha dado a conocer este viernes e incluye nombres como James Blake, Paloma Faith, Jamie xx, Rachel Chinouriri, Bastille o Mabel, entre otros.

El anuncio coincide con la reciente polémica entre Rosalía y el diseñador Miguel Adrover, que acusaba a la cantante de no haber apoyado públicamente a Palestina. La artista catalana respondió asegurando sentirse «triste» y opinando que «el señalamiento debería ir hacia arriba».

- Publicidad -

Brian Eno parece dar su punto de vista: «La mayoría de las veces, el silencio se debe al miedo y a que hablar abiertamente pueda provocar reacciones violentas, el cierre de puertas o el fin de una carrera», asegura. Sin embargo, también piensa que «esto está cambiando» porque «la verdad de lo que está sucediendo se ha vuelto imposible de ignorar».