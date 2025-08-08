Muere Brandon Blackstock, exmarido de Kelly Clarkson

Brandon Blackstock, mánager de artistas del mundo del country como Blake Shelton y ex-marido Kelly Clarkson, con la que tenía dos hijos, River y Remington, de 11 y 9 años, ha muerto a los 48 años a causa de un cáncer diagnosticado hace tres años.

Solo este jueves Clarkson había comunicado el aplazamiento de sus conciertos en Las Vegas y la grabación de su programa The Kelly Clarkson Show debido a la enfermedad de Blackstock, quien en los últimos días había caído enfermo: «Aunque normalmente mantengo mi vida personal en privado, este último año el padre de mis hijos ha estado enfermo y en este momento necesito estar plenamente presente para ellos», explicaba en un comunicado. «Lamento sinceramente a todos los que compraron entradas para los shows y agradezco mucho su gracia, amabilidad y comprensión».

Brandon Blackstock, que también fue mánager de Clarkson, durante años trabajó en la empresa familiar y agencia de talentos Starstruck Entertainment, fundada en Nashville por su padre, Narvel Blackstock, quien estuvo casado con la cantante Reba McEntire.

Clarkson y Blackstock se conocieron en 2006, se comprometieron en 2012 y se casaron en 2013. Ese año, Clarkson dedicó a Brandon ‘Winter Dreams (Brandon’s Song)’, canción incluida en su disco navideño ‘Wrapped in Red‘. Brandon ha sido sujeto de otras canciones románticas de Clarkson, como ‘Piece by Piece‘, y su divorcio -consumado en 2020- inspiró el disco ‘Chemistry‘ (2023).

Kelly Clarkson y Brandon Blackstock protagonizaron una batalla legal después de su divorcio que giró en torno a la gestión de su carrera y el cobro de comisiones. En 2020, la empresa de la familia de Brandon, Starstruck Entertainment, la demandó por supuestos honorarios impagos. Sin embargo, en 2023 un comisionado laboral de California falló a favor de Kelly, concluyendo que Brandon y la compañía habían actuado como agentes sin licencia y ordenando que le devolvieran más de 2,6 millones de dólares.

En 2024, Kelly amplió la demanda para reclamar pagos desde 2007, pero Brandon pidió que se desestimara argumentando que el asunto ya estaba resuelto. Finalmente, en mayo de ese mismo año, ambas partes llegaron a un acuerdo confidencial y cerraron el caso.