Amaarae reparte «keta y coca» en la futurista ‘Starkilla’

Uno de los discos más esperados de 2025 en el mundo del pop ve la luz hoy. Se trata del tercer álbum de la superestrella del afrobeat Amaarae, que, en los últimos tiempos, nos ha puesto los dientes largos gracias al potente sonido de los singles ‘S.M.O.‘ y ‘Girlie-Pop!‘.

El lanzamiento de ‘Black Star’ revela interesantes novedades, como un sample de ‘Believe’ de Cher en ‘She is My Drug’ o colaboraciones de PinkPantheress y Naomi Campbell. La modelo le ha cogido el gusto a eso de participar en proyectos musicales, tras su colaboración en el disco de Miley Cyrus.

En este álbum que incluye varias co-producciones de El Guincho, precisamente las «drogas» fluyen sin pausa. La misma Amaarae presume de «tener todas las drogas que quieres». Y ‘Starkilla’, la Canción Del Día de hoy, las usa de gancho: «Ketamine, coke, and molly» es el mantra que se repite incesantemente en el estribillo. El efecto es, claro, adictivo.

Pero ‘Starkilla’ ofrece otras cosas, aparte de polvitos y cristales. Para empezar, una producción futurista impresionante de tecno híperdigital, llena de disparos láser y bajos amenazantes. En mi cabeza, ‘Starkilla’ es prima hermana de ‘Alien Superstar‘ de Beyoncé.

‘Starkilla’ también es una colaboración con la rapera Bree Runway, quien introduce la canción invitando al oyente a mover el cuerpo en el club «como una puta de la discoteca» («like a disco slut» es la expresión original: sí soy). Eso sí, ella, responsable, se desmarca del consumo de estupefacientes: «Keta, M, yo no tomo esa mierda; yo ya vuelo que flipas con mi vida».

