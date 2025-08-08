Shinova ha emitido un comunicado en el que niega algunas de las acusaciones vertidas hacia la banda vizcaína por su ex-bajista, Ander Cabello, despedido el pasado mes de febrero, en su comunicado de hoy. Ander acusa a Shinova de, entre otras cosas, expulsarle «injustamente» de la banda y de advertirle de que «no hiciera ruido» tras su despido de la formación.

Shinova aclara que Ander «no fue expulsado injustamente, sino que su salida fue una decisión consensuada por el resto del grupo, tras meses de conflictos internos y comportamientos incompatibles con un proyecto común». Durante estos meses, Shinova explica que hubo «tensión, faltas de respeto y agresiones verbales hacia miembros del equipo técnico, las oficinas y hacia los propios miembros del grupo» y que, después de intentar «en numerosas ocasiones solucionar esta situación», se decidió por la expulsión.

- Publicidad -

En cuanto a la supuesto aviso de silencio, el grupo explica que a Ander «no se le impidió hablar ni se le presionó, se le ofreció un acuerdo justo y respetuoso», e indica que «la afirmación de que recibió advertencias para no hacer ruido es falsa».

Shinova asegura, además, que Ander «inició acciones legales» contra la banda «en plena negociación y sin previo aviso, presentando una reclamación laboral que no se ajusta a la realidad de su vínculo con Shinova».

- Publicidad -

Ander Cabello, exbajista de Shinova, había comentado su expulsión «injusta» de la banda vizcaína en un comunicado de Instagram, meses después de que Shinova anunciara la marcha del músico en abril. En realidad, comunicaban que Cabello no formaba parte de Shinova «desde febrero».

- Publicidad -

Cabello respondió entonces publicando un fragmento de un documental sobre buitres, lanzando así una indirecta a los miembros de la banda que cofundó en 2008. Poco después, compartió un vídeo de un concierto de Shinova, grabado «un día antes» de que el grupo «le echara».

Se intuía que la salida de Cabello de Shinova no había sido de mutuo acuerdo, y Cabello confirmaba las sospechas, e incluso anunciaba que tomaría medidas legales contra Shinova para «defender sus derechos». Sin embargo, no explicaba el motivo de su expulsión -algo que ahora sí ha hecho Shinova-, pero sí acusaba a los integrantes de Shinova de advertirle de que «no hiciera ruido» y «aceptase lo que quisieran darme».

Cabello, que ha tomado la decisión de «no seguir más tiempo callado en esta situación», afirma que «nadie tiene derecho a borrar mi trabajo, el compromiso y la visión que he aportado desde el primer día, hace ya 17 años», defiende «no va a aceptar decisiones arbitrarias» y anuncia que acudirá a los juzgados para defenderse «porque creo en la justicia, en la transparencia y en hacer las cosas bien, aunque incomoden».