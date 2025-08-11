Maluma regaña a una madre que lleva a su bebé a su concierto

El debate sobre la presencia de niños y bebés en festivales suele animarse en verano, en la época de mayor actividad festivalera. Maluma, que se encuentra presentando su gira mundial +Pretty +Dirty World Tour, ha avivado la discusión de forma sorprendente, aunque razonable, después de ver a una madre en su concierto, quien había acudido con su bebé. Según Maluma, el infante estaba allí sin ningún tipo de protección auditiva, mientras su madre le zarandeaba «como si fuera un juguete».

Ha ocurrido en Ciudad de México este fin de semana y Maluma no ha dudado en detener su concierto para regañar a la madre y abochornarla en frente de toda la audiencia. «Con todo respeto… ¿cuántos años tiene? ¿Un año? ¿Menos? Un año. ¿Usted cree que es buena idea traer a un bebé de un año a un concierto donde los decibeles están en la puta mierda, donde el sonido está durísimo?», expresa el cantante. Aunque Maluma tenga razón, ¿no le fallan un poco las formas?

Maluma continúa con su reprimenda, exigiendo a la madre que sea más responsable. «Ese bebé ni siquiera sabe qué está haciendo aquí», comenta. «La próxima vez, protéjale los oídos o algo. Es tu responsabilidad. Lo estás moviendo como si fuera un juguete. Ese bebé no quiere estar aquí, de verdad. Te lo digo con todo el amor y respeto, ahora que soy padre… nunca llevaría a mí bebé a un concierto. Para la próxima, sé un poco más consciente”. Se desconoce la reacción de la madre.