Katy Perry es multada por el vídeo de ‘Lifetimes’ en España

Katy Perry finalmente ha recibido una multa por la grabación del vídeo de ‘Lifetimes’ en la zona de S’Espalmador, en las Islas Baleares. La Conselleria de Medio Natural del Govern Balear comenzó una investigación en agosto de 2024 para esclarecer si el rodaje había sido perjudicial para el medio ambiente y esta ha llegado a su fin con una multa de 5.000 euros.

En el videoclip de ‘Lifetimes’, Perry se daba una vuelta por las calas y clubes de Ibiza y Formentera principalmente, pero también incluía algunas escenas en las dunas protegidas de S’Espalmador, una de las zonas de mayor valor ecológico de la isla. El enclave está protegido y desde la Consejería aseguraron que la productora del videoclip no había solicitado la autorización adecuada.

Ahora, ha salido a la luz que la multa final ha llegado a los 5.000 euros y que ya ha sido abonada por el equipo de la artista. No habrá sanciones adicionales. Las autoridades han comunicado que, aunque la ofensa ha sido «seria», no existen evidencias de daños importantes o duraderos.

En su momento, Capital Records respondió a la noticia de la investigación del vídeo aclarando que el permiso no se había aprobado en el momento de la grabación, pero sí que contaban con «autorización verbal para seguir adelante con el rodaje».