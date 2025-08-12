Florence + The Machine apuntan al folk horror en su próximo LP

Florence + The Machine están preparados para lanzar nueva música. Así lo han adelantado durante los últimos días, con mensajes crípticos, un nuevo diseño de su página web y un teaser en el que la banda liderada por Florence Welch apunta a una inmersión en el folk horror.

El breve clip, subido ayer a la cuenta de Instagram de la artista, muestra a esta haciendo un agujero en el suelo de forma frenética solo para mostrarnos un primer plano de su rostro gritando desesperadamente a la cámara. ‘Dance Fever’, el último disco de la banda, ya tenía elementos que podían recordar al folk horror de ‘Midsommar’ o ‘La Bruja’, pero parece que el próximo LP se centrará más en este aspecto.

- Publicidad -

El nuevo diseño de la página web del grupo, así como del logo de la banda, también apunta en esta dirección. Con una fotografía del campo de fondo, el nuevo logo parece sacado de algún ritual milenario, con los ciclos de la luna referenciados en él.

Por último, en una sería de fotografías subidas a redes, la cantante también ha apuntado a una colaboración con el guitarrista de IDLES, Mark Bowen. En estas, se puede echar un vistazo a su cuaderno personal, en el que se enumeran algunos temas que parecen estar relacionados con el próximo disco de Florence + The Machine: «Brujería», «Folk horror», «Magia», «Locura»… Además, una foto incluye una posible pista del sonido del disco: «Swans vs. Adele».