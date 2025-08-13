Depeche Mode revela fecha de estreno de su película ‘M’

Depeche Mode ha anunciado el estreno de la película ‘M’, que documenta los tres conciertos de la gira de presentación de ‘Memento Mori‘ celebrados en el Estadio Foro Sol de Ciudad de Mexico entre 2023 y 2024. ‘Depeche Mode: M’ se podrá ver en 2.500 cines de 60 países de todo el mundo a partir del martes 28 de octubre, incluyendo proyecciones especiales en formato IMAX. Las entradas se ponen a la venta el 17 de octubre en la web oficial de la película.

La elección geográfica de ‘Depeche Mode: M’ no es casual, ya que la película dirigida por el cineasta mexicano Fernando Frías explora los paralelismos entre los temas de ‘Memento Mori’, y la profunda conexión con la muerte y la mortalidad en la cultura mexicana». ‘Memento Mori’ era el primer álbum de Depeche Mode producido sin su integrante Andy Fletcher, fallecido en 2022 a los 60 años.

“En esencia, nuestra nueva película M trata sobre la profunda conexión entre la música, la cultura y las personas; y Fernando Frías, quien dirigió y concibió la película, hizo un hermoso trabajo contando esa historia a través de la lente de la cultura mexicana y de nuestros conciertos en Ciudad de México”, ha declarado Dave Gahan en un comunicado.