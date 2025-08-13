Charli xcx y Demi Lovato se divierten con el mashup de ‘360’ y ‘This Is Me’

Si hace unos días hablábamos de que Demi Lovato había seguido los pasos de Charli xcx y Troye Sivan para ‘Fast’, su último single, los vídeos más recientes de su TikTok evidencian que no era todo casualidad. De esta forma, tanto Lovato como Charli se han pegado unos bailes al son del mashup viral de ‘360’ y ‘This Is Me’. Además, la exestrella de Disney Channel se ha reencontrado con sus compañeros de ‘Camp Rock’, los Jonas Brothers.
El audio viral en cuestión junta la voz de Lovato en ‘This Is Me’ con el beat de ‘360’, dando lugsr a una mezcla extraña pero llena de nostalgia. Ambas divas han protagonizado bailes con esta banda sonora en sus cuentas de TikTok, con ambas comentando sobre la publicación de la otra. «Literalmenteeeee», ha escrito Charli. «¡Obsesionada!», ha comentado Demi Lovato.
El productor de ‘Rush’ y el remix de ‘talk talk’ es también la figura detrás del último single de Demi Lovato, por lo que muchos fans están teorizando sobre una posible, pero improbable, colaboración. En otro orden de cosas, Demi Lovato se ha reencontrado con los Jonas Brothers en un concierto en Nueva York y ha revivido junto a Joe Jonas algunas de las canciones más icónicas de ‘Camp Rock’, como son ‘This Is Me’ o ‘Wouldn’t Change a Thing’.
@ddlovato
i’m everywhere i’m so mitchie torres 💚
@charlixcx
in my rock era
IM NEVER SHUTTING UP ABOUT THIS MY SOUL LEFT MY LITERAL BODY THE JONAS BROTHERS REALLY BROUGHT OUT DEMI LOVATO IN THE YEAR 2025 pic.twitter.com/EVZOENa8xL
— emo jonas (@carlajonas) August 11, 2025