Rosalía «reaparece» en ELLE, pero no cuenta nada

Rosalía deja atrás la polémica por su «silencio» sobre el genocidio de Gaza -que surgió tras ser señalada directamente por el diseñador Miguel Adrover y a la que Vila Tobella respondió con un breve comunicado en Instagram- para protagonizar la portada del número de septiembre de ELLE Magazine, que celebra su 40º aniversario.

Aunque ELLE Magazine promete que, en la entrevista, Rosalía «se sincera» sobre su próximo disco, en realidad prácticamente no habla del disco en absoluto. La única declaración a subrayar es que el disco no está terminado y que Rosalía sigue acudiendo al estudio para ajustar detalles. Sobre su sonido, temática, concepto, fecha de lanzamiento… se reserva la información. Queda especular.

Rosalía se encuentra ocupada también rodando su aparición en la tercera temporada de ‘Euphoria’, que se espera para 2026. Sam Levinson, director de la serie, comparte sus impresiones sobre el trabajo de Rosalía en el set de rodaje: “Me encanta dejarla suelta en una escena”, dice. “La dejo jugar con las palabras, con las emociones, en inglés y en español. Nunca quiero decirle qué hacer primero, porque sus instintos naturales son tan fascinantes, carismáticos y divertidos».

La periodista Suzy Exposito no evita preguntar a Rosalía sobre su relación de cinco meses en 2019 con la actriz de ‘Euphoria’, Hunter Schafer. Cuando Exposito le pregunta si la revelación de la noticia la hizo sentir presionada para definir su sexualidad, Rosalía responde: “No sentí ninguna presión. Pienso en la libertad; eso es lo que me guía».

La entrevista repasa la trayectoria de Rosalía y recuerda los lanzamientos de ‘El mal querer‘ (2018) y ‘MOTOMAMI‘ (2022). Curiosamente, Rosalía afirma no haber visto a El Guincho «en años», pero puntualiza que no existe ningún problema entre ellos: «Me encanta trabajar con las mismas personas a largo plazo, pero a veces uno se distancia. Él ha seguido su propio camino, haciendo sus proyectos todos estos años. Y sí, a veces pasa: la gente sigue su propio rumbo. Ahora mismo, estoy trabajando sola».