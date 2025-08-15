Ava Max no ha pospuesto ni cancelado su disco

Ava Max lleva un mes sin dar señales de vida en redes sociales, a pesar de que el lanzamiento de su nuevo disco, ‘Don’t Click Play‘, está previsto para el 22 de agosto, es decir, el viernes que viene. En las últimas semanas las especulaciones han apuntado a un posible retraso del álbum a febrero de 2026 o incluso, en el peor de los casos, a su cancelación.

Sin embargo, Rolling Stone ha desmentido estos rumores y ha verificado que ‘Don’t Click Play’ se pondrá a la venta la semana que viene, en su fecha anunciada. Además, ha obtenido el tracklist oficial del álbum, que incluye cortes como ‘How Can I Dance’, ‘Suck to Be My Ex’ o ‘World’s Smallest Violin’.

También están incluidos en ‘Don’t Click Play’ los tres adelantos del álbum revelados hasta ahora, estos son, ‘Lost Your Faith‘, ‘Lovin’ Myself’ y ‘Wet, Hot, American Dream’, pero no los singles previos ‘Spot a Fake’ y ‘My Oh My’ ni su reciente éxito con David Guetta, ‘Forever Young’.

Los tres sencillos oficiales de ‘Don’t Click Play’ han redundado en el estilo de pop ochentero de Ava Max sin ofrecer ningún giro ni novedad refrescantes. Ninguno levantará a estas alturas la campaña del álbum, por lo que parece que su título será premonitorio.





