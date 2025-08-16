Sean Kingston, y su madre, sentenciados a 3 años de prisión

Sean Kingston, conocido por canciones como ‘Beautiful Girls’ o ‘Eenie Meenie’ con Justin Bieber, ha sido condenado a tres años y medio de prisión por una trama de fraude que se eleva a más de 1 millónes de dólares y que consistía en acumular bienes de lujo a través de pagos falsos. La madre de Kingston, Janice Turner, también ha sido condenada.

Ambos fueron arrestados en mayo de 2024. Turner, mientras se encontraba en su mansión de Florida. Kingston, por otro lado, estaba en medio de un concierto en el desierto de Mojave cuando llegaron los SWAT.

El método de Kingston consistía en organizar compras de artículos de lujo invitando a los vendedores a una de sus casas de Florida para negociar prometiéndoles una promoción de sus productos en las redes sociales del cantante.

Sin embargo, cuando era hora de pagar los artículos, entre los que se encontraban varios coches de lujo, tanto Turner como Kingston enviaban a los vendedores recibos falsos. Muchas de estas personas recibieron su dinero después de denunciar los hechos a las autoridades.