Barry B deja la guitarra y se enamora en el club en ‘Monster Truck’

Barry B aparca las guitarras por un momento. El artista arandino, en su lugar, construye un hit de club a base de sintetizadores para los más enamoradizos. ‘Monster Truck’ es la Canción del Día.

Después de una carrera en la que ha hecho casi de todo, el artista de ‘CHATO’ tiene libertad total para cambiar al género musical que le apetezca y seguir sonando indudablemente a él. Aunque ‘Monster Truck’ sea la menos rockera de su última tanda de lanzamientos, encaja con el universo Barry B: «Siempre que suena esto en el club quiero besarte / Mami quiero besarte», canta con el pitch subidísimo.

Producida por Elías Maro y el propio Barry, ‘Monster Truck’ además está coescrita por Gara Durán, que también se encarga de los coros. Es otro éxito para una de las parejas creativas de moda, que escribe sobre realidades alternativas, otras dimensiones y cuerpos «en máxima resolución»: «Cuando te vi pasar, tumbando la cintura como un Monster Truck / Creí que era imposible en esta realidad».

‘Monster Truck’ formará parte del EP ‘INFANCIA MAL CALIBRADA’, junto a la canción que da nombre al proyecto y ‘Chocolate Axe’, el anterior lanzamiento del arandino. El nuevo EP estará disponible a partir del próximo 26 de septiembre.