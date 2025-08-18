Rita Ora entrega un disco genérico sin entusiasmo en ‘Joy’

El reciente lanzamiento de Rita Ora no ha querido aprovechar la sequía de novedades veraniega para despuntar. Más bien luce como un track perdido, por alguna razón inspirado en el sonido de Jessie Ware… de hace 5 años.

Tras el disco-funk con algo de «French touch» de ‘Ask and You Shall Receive’ el año pasado, la campaña del nuevo proyecto de Rita Ora incluía este mes de junio la edición de un tema nuevo llamado ‘Heat’ que tampoco lograba grandes repercusiones en listas.

El nuevo ‘Joy’ va aún más atrás en el tiempo, rebasando el dance de los 90 para llegar al disco de los 70… pero solo para sonar como un «filler» de Gloria Gaynor o Donna Summer, nunca como uno de sus mayores hits.

‘Joy’, compuesto por Clementine Douglas, Edvard Erfjord y Alexander Pavelich, es un estándar disco, lo que incluye todos sus lugares comunes de positividad. Se ha usado en un reality británico de ligoteo, ‘Love Is Blind UK’, de momento sin haber logrado su buscada viralidad. ¿Dónde está la Rita Ora que daba plenamente con la tecla en ‘Anywhere’ y sorprendía con su loco estribillo?





