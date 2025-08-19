Bunbury desmiente un bulo a petición de Amaral

Amaral tuvieron la ocasión de telonear a Bob Dylan en 2004 durante una gira por España: algo que no olvidarán en su vida, sin lugar a dudas. El tour dejó, por el contrario, un sabor amargo por culpa de un bulo que ha circulado durante estos 20 años. Que a Bunbury le dio mucha rabia no haber teloneado a Bob Dylan; tanta, que le habría dedicado a Eva Amaral el tema ‘Puta desagradecida’.

Aquel tema incluido en ‘El tiempo de las cerezas’ decía cosas como «Te ganaste tu lugar con ingeniosa ingenuidad / No entiendo cómo eres capaz de sentirte peligrosa siendo tan vulgar» o «No conozco a nadie que mienta como tú / Con tanta disciplina, precisión y sinceridad».

Estos días Amaral han acudido a redes para pedir a Bunbury que aclare todo esto, después de que una cuenta llamada Izquierda Crítica volviera a traer a la actualidad el rumor. A esta cuenta contestaban: «En lugar de venir aquí a atacar y contar estupideces por qué no le preguntas a @bunburyoficial Creemos que es hora de que se cuente la verdad y de paso de que sus seguidores nos dejen en paz».

Y continuaban comentando en X: «Hartazgo grande de tanto ataque machista. Igual este hombre debería haber parado esto hace tiempo (…) Esto no es una cuestión de ser mejor o peor. Es una historia de acoso continuado por parte de algunos seguidores de @bunburyoficial Con insultos bastante misóginos y chungos y también amenazas. Todo en base a una historia que alguien se inventó. Basta ya!».

Bunbury ha cogido el guante y ha desmentido en su Instagram que ‘Puta desagradecida’ esté dirigida a Eva. Además, ha aprovechado para recordar cómo fueron los hechos en torno a la gira de Bob Dylan y sus sentimientos al respecto: «No me importa volver a insistir que en esa gira eran ellos los contratados para abrir a Dylan y que a mí me llamó Gay Mercader para sustituirles por un problema en la mano de Juan Aguirre. Yo me ofrecí para hacer los shows que faltaban. Cuando me comunicaron que Eva continuaría haciendo los shows sola, me alegré por ella, aunque a mí me hiciera ilusión abrir para Dylan. Amaral no me quitó el puesto en absoluto. Era suyo. Nunca me enfadé, porque no tenía motivos».

Sobre la canción en sí, aclara: «No acostumbro atender a rumorologías, ni dimes y diretes, ni atiendo a lo que se dice en las redes, pero me llega el malestar que ha mostrado el dúo Amaral por la insistencia e insultos que algunos les han hecho llegar a lo largo de los años. Sé que desde que se publicó la canción Puta Desagradecida en el álbum El Tiempo de las Cerezas en 2006 surgió el rumor de que estaba dedicada a Eva Amaral. Aunque el rumor no tenga una base sostenible, sino más bien todo lo contrario».

Continúa insistiendo después: «La canción no tiene nada que ver con ella. Es una canción a la manera de las canciones latinoamericanas de despecho que tanto me gustan. En ese mismo álbum grabamos Bravo, que es aún más dura. En todo caso, siento mucho el daño que le hayan podido ocasionar en todos estos años mensajes que les hayan mandado por redes sociales, aquellos que se tomaran tan en serio una rumorología, que yo no inicié y de la que no soy en absoluto responsable. Aún así, pido desde aquí el respeto que tienen y merecen. Amaral es un dúo de talento evidente y mayúsculo, a los que desde aquí envío mi admiración y disculpas por todo lo sufrido».

