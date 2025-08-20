Noel Gallagher se deshace en elogios hacia Liam

La gira de reunión de Oasis continúa siendo un éxito. Ha tenido críticas excelentes y les ha devuelto al número 1 de las listas británicas. Esta semana de nuevo su recopilatorio ‘Time Flies 1994-2009’ vuelve a ser lo más vendido de Reino Unido tras 623 semanas de permanencia, unos 11 años.
De momento ni Noel ni Liam han concedido entrevistas para reunir sus impresiones, ni por ejemplo para abordar cuánto durará esta reunión o si preparan nuevo material de estudio. El mayor de los hermanos Gallagher ha acudido a Talksport, un programa deportivo, dejándose llevar por su conocida afición al fútbol, y allí ha hablado de deportes… y un poquito también de su carrera musical.
Noel esquiva temas como el rumor sobre si el año que viene replicarán el mítico concierto de Knebworth, donde en 1996 congregaron a 250.000 personas, durante 2 días. Pero sí se deslengua un poco sobre lo impresionado que está con la reacción a los conciertos. Se le nota completamente superado, para bien.
Además de celebrar todo lo que se cantó y bebió en Dublín este fin de semana, reconoce que le tiemblan las piernas. Así expresa cómo se siente cuando sale: «vale, ¿puedo volver al backstage y volver a empezar de nuevo? He hecho estadios antes y todo eso, pero no me importa contaros que mi piernas se convierten en gelatina a mitad de la segunda canción».
Especialmente llamativo es lo bien que habla sobre Liam Gallagher. Sí, con lo que ha salido por esa boca, desde «me gustaba mi madre hasta que dio a luz a Liam» a «no escucho los discos de Liam porque no me gusta su voz». Pero quién te ha visto y quién te ve: «Liam lo está reventando. Estoy tan orgulloso de él. No podría estar haciendo estos estadios sin él como él los hace. Miro alrededor y pienso: «bien por ti, tío». Lo está haciendo increíble».
En especial, y al margen de sus cualidades vocales, explica que se le había olvidado lo divertido que Liam podía llegar a ser. Se nota que no le ha seguido mucho en Twitter estos 16 años de parón…
