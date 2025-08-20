Doja Cat revela portada y detalles de ‘Vie’

La información sobre el nuevo trabajo de Doja Cat sigue llegando con cuentagotas. A horas de que se estrene su nuevo single ‘Jealous Type‘, que parece que va a ser su regreso al pop y se podrá oír en algún momento de este jueves, ha revelado la portada del álbum.

‘Vie’ saldrá el 26 de septiembre y cuenta con esta portada floral. A lo largo de las próximas semanas revelará nuevas ediciones y detalles a razón de uno por semana, como su primer vinilo. Así al menos lo indica la artista en redes.

‘Vie’ contendrá 15 pistas y hace unas semanas se avanzaba en V Magazine que sería «rico en texturas retro y con un fondo sonoro cargado de varias influencias de los años 70 y 80”.

La artista se está explayando sobre lo que ella entiende por música pop: «sé que puedo hacer música pop y el pop es simplemente lo que es popular. Empieza a ser una cosa vista como un deporte por la gente que lo mira por encima, disfrutándolo, pero quizá no respetando lo que es, que es música. Lo ven como si fuera una especie de fútbol para chicas y gays».