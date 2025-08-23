¿Quién habría imaginado que, de 18 concursantes de Operación Triunfo, solo unos pocos lograrían dedicarse a la música? En absoluto esto ha ocurrido en 25 años de historia del programa. Por alguna razón, para algunos, que Lucas Curotto y Cris Helia hayan terminado desempeñando empleos «ordinarios», no relacionados con la industria musical, o relacionados de manera tangencial, es motivo de humillación y burla en redes sociales.

Fue parecido a presenciar el fin del mundo cuando Lucas Curotto, finalista de Operación Triunfo 2023, fue visto trabajando de camarero en un bar de Madrid. El mundo colapsará en cuanto descubra que su compañero de edición, Cris Helia, está realizando un espectáculo musical en un restaurante canario. Helia fue captado recientemente disfrazado de bogavante.

Ambos no han podido responder a las críticas con más elegancia, afirmando que los ingresos generados de sus empleos actuales les permiten financiar su música. Cris Helia, dando una lección de clase, ha invitado a su hater -que tuvo el descaro de tirarle veneno por privado- a entrar al restaurante y presenciar su show.

No voy a ser yo quien niegue que sorprende ver a dos personas que alcanzaron cierta fama televisiva hace dos años gracias a su talento musical, de vuelta a la vida (relativamente) anónima. Ninguno ha logrado desarrollar una carrera musical masiva. Sin embargo, las personas que se burlan de ellos desde el anonimato de las redes ignoran que la realidad de Cris y Lucas es la del 99% de los artistas y músicos de todo el mundo. Muchos de ellos no concursan en Operación Triunfo, es cierto. Pero muchos de ellos tampoco tienen la valentía de exponerse en un programa televisivo y buscar una oportunidad a través de esa vía.



La industria musical es -sorpresa- extremadamente competitiva, y la mayoría de músicos que se dedican profesionalmente a este oficio lo hacen desde el anonimato. Hay millones de músicos activos en todo el mundo, pero no todos pueden acceder a contratos discográficos, a programas de televisión o a tocar en festivales, simplemente porque no hay espacio ni demanda para todos. Según un informe reciente de la Unión de Músicos en España, más del 60% de los músicos tiene uno o más empleos adicionales a la música para poder sostenerse. Y ahí la responsabilidad de Lucas y Cris ha sido diferenciarse y destacar en la industria, algo que tristemente no han conseguido. Y no pasa nada.

Ni cabe decir que los artistas que logran fama masiva y reciben ingresos millonarios son una minoría: la mayoría de músicos permanecen en nichos locales o regionales y trabajan en educación musical, producción, eventos o empleos fuera de la música para sostenerse. No es solo que no sean Taylor Swift o C. Tangana, es que muchas bandas de indie que aparecen continuamente en revistas especializadas, logran cierto renombre y ganan premios, no se dedican a la música exclusivamente y desempeñan empleos en otros sectores.

Lucas y Cris son el blanco fácil porque han estado expuestos mediáticamente, al contrario que la mayoría de músicos profesionales del mundo. Sin embargo, su situación laboral es resultado de una industria incapaz de absorber todo el talento que existe y no tiene que ver con su talento, sino con la misma estructura de la industria musical. Ellos, por supuesto, se han defendido públicamente, pero les dignifica simplemente trabajar, y quienes tratan de humillarlos no hacen más que proyectar una visión tremendamente miope y reducida del éxito. Ellos -y tantos como ellos- siguen siendo artistas estén en la cima o no.