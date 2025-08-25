Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años

Verónica Echegui, actriz madrileña que saltó a la fama en 2006 con su papel protagonista en ‘Yo soy la Juani’ de Bigas Luna, que le valió una nominación a Mejor actriz revelación en los Goya, ha fallecido a los 42 años en Madrid, informa El País, como consecuencia de un cáncer.

Echegui, nacida en 1983, actuó en ‘Yo soy la Juani’ junto a Daní Martín, de El Canto del Loco. Después, volvió a ser nominada a los Goya por sus papeles de presidiaria en ‘El patio de mi cárcel’ (2008) de Belén Macías, y de profesora destinada a Nepal en ‘Katmandú, un espejo en el cielo’ (2011), de Icíar Bollaín, en ambos casos en la categoría de Mejor actriz principal. Aunque el Goya lo terminó ganando en 2022 como directora por el corto de ficción ‘Tótem loba’.

Echegui sumó papeles tan recientemente como en 2024, el de ‘Justicia artificial’ y, en el último lustro, había aparecido en ‘Explota Explota‘ (2020), el biopic de Raffaella Carrà; ‘Objetos’ (2022) o incluso en la segunda temporada de ‘Paquita Salas’, donde encarnó a la actriz vasca Edurne Bengoetxea, una parodia de Miren Gaztañaga. Echegui participó también en videoclips musicales como ‘Quizá‘ (2018) de Joe Crepúsculo.