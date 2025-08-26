Muere Manuel de la Calva, del Dúo Dinámico, a los 88 años

Manuel de la Calva, mitad del Dúo Dinámico, ha fallecido a los 88 años en el Hospital Anderson de Madrid. Lo ha confirmado su compañero de grupo, Ramón Arcusa, que también ha explicado para EFE que el cantante y compositor sufría una fibrosis pulmonar. Arcusa asegura que Manuel se mostraba «positivo, dicharachero y peleando hasta hace poco».

Hace 3 años, a Manuel de la Calva se le diagnosticó una fibrosis pulmonar tras desplomarse en un concierto en Sitges (Barcelona). Arcusa ha publicado un emotivo mensaje en redes sociales dedicado a su «compañero de cien aventuras y mil canciones», al que también llama «el alma de Dúo»: «No lloréis por él, no le gustaría», ha escrito en X.

- Publicidad -

Manuel era la mitad del Dúo Dinámico, uno de los grupos más influyentes de la historia del pop español. Desde finales de los 50, cosecharon éxitos de la talla de ‘Quince años tiene mi amor’, ‘Esos ojitos negros’ y ‘Amor de verano’, los cuales también les convirtieron en precursores del fenómeno fan de la década de los 60. Sin embargo, siempre serán recordados por ser los autores de ‘La, La, La’, la canción con la que Massiel ganó Eurovisión en 1968. En los 80, resucitaron con ‘Resistiré’, utilizada en ‘Átame’ de Pedro Almodóvar, y revitalizada como himno de resistencia durante la pandemia de coronavirus en 2020.

JENESAISPOP entrevistó al Dúo Dinámico en 2016. En aquella ocasión, Arcusa aseguró que el grupo se trataba de uno de los primeros indies: «Tuvimos que inventar cosas que no se conocían. Impusimos nuestras canciones, nuestros arreglos, nuestra visión de la imagen, luchando contra una compañía de discos que estaba anquilosada».

Manolo de la Calva, mi amigo del alma, más que hermano, compañero de cien aventuras y de mil canciones nos ha dejado hoy. No lloréis por él, no le gustaría. Fue el alma de Dúo, siempre alegre, optimista, positivo. Cantad con él en esta despedida. Gracias por tanto, amigo. Ya… pic.twitter.com/C6SH8RSvFw — Dúo Dinámico Oficial (@DD_ManoloRamon) August 26, 2025