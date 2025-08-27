Doja Cat, Tate McRae… actuarán en los MTV VMA 2025

La próxima edición de los MTV Video Music Awards va tomando forma. Ahora se suman a la programación de artistas que actuarán dos de las mejores performers de su generación, Doja Cat, que presenta nuevo single, ‘Jealous Type‘, y Tate McRae.

Además se suman los aclamados Post Malone, Conan Gray y Jelly Roll, en esta edición que se celebrará el 7 de septiembre, y que reconocerá la trayectoria de Mariah Carey.

- Publicidad -

Carey actuará, y también se subirán al escenario Sabrina Carpenter, Ricky Martin o la superestrella revelación Sombr, que acaba de publicar su debut.

Alex Warren, autor del hit global ‘Ordinary’, es otro de los artistas confirmados, así como DJ Snake junto a J Balvin, Justin Quiles y Lenny Tavárez.

- Publicidad -

Cómo ver la gala de los MTV Video Music Awards en España

La ceremonia, presentada por el rapero LL Cool J, podrá seguirse en directo desde España a través de MTV y del canal MTV Party Music en Pluto TV. El evento se celebrará en el UBS Arena de Nueva York y se emitirá la madrugada del domingo 7 al lunes 8 de septiembre. El pre-show arrancará a la 01:00h y, justo después, a las 02:00h, dará comienzo la gala principal.

Parten como favoritos este año en las nominaciones de los MTV Video Music Awards Lady Gaga, Bruno Mars y Kendrick Lamar.