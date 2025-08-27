Almodóvar pide al Gobierno que «rompa relaciones con Israel»

Pedro Almodóvar se ha puesto delante de la cámara para denunciar, una vez más, el genocidio que está cometiendo el estado de Israel en Gaza. El reputado director se une a decenas de artistas como parte de la campaña #AccionesYa, impulsada por Artistas Con Palestina, que consiste en pedir al Gobierno que suspenda sus relaciones con Israel y que imponga un embargo integral de armas.

No es muy común ver al icónico director delante de una cámara, pero la ocasión así lo merece. Almodóvar ha pedido al gobierno español que rompa «relaciones diplomáticas, comerciales y de todo tipo con el Estado de Israel en repulsa por el genocidio que está llevando a cabo con el pueblo gazatí a los ojos del mundo entero».

Por último, ha pedido personalmente a Pedro Sánchez que «trate de convencer a todos nuestros aliados europeos para hacer lo mismo y que se unan a esta repulsa». Así ha concluido Almodóvar el vídeo, subido a la cuenta de El Deseo en Instagram.

Entre el resto de artistas que se han grabado sumándose a la causa se encuentran Luis Tosar, Juan Diego Botto, Carlos Bardem, Adriana Ugarte, Miguel Ríos, Luis Zahera, Omar Ayuso o Joaquín Reyes.

