Cher y El Guincho, en otra de las maravillas de Amaarae

‘BLACK STAR’ de Amaarae, recientemente puntuado con un 8,3/10 por nuestro redactor Jordi Bardají, es nuestro Disco de la Semana. Es verdad que sus mejores bazas llegaron antes de la salida, como ‘S.M.O.‘ o ‘Girlie-Pop!‘, y es verdad que el álbum va perdiendo impacto hacia su final, en concreto tras la aparición de ‘Fineshyt’.

Pero también que aún nos queda alguna pieza por destacar: tras el focus track ‘Starkilla‘, ‘She Is My Drug’ es nuestra Canción del Día para este domingo.

El tema que interpola de manera nada discreta ‘Believe’, nada menos que el mayor hit de Cher, es una de las 3 co-producciones de El Guincho para ‘BLACK STAR’. Las otras son ‘Starkilla’ y la final ‘Free the Youth’. En ‘She Is My Drug’ construye un tema sensual, lleno de referencias sexuales como «wet when you say my name» o esa constante alusión al goteo de «lluvia» que cada cual puede interpretar como quiera.

El autor principal de ‘Believe’, Brian Higgins, que está convenientemente acreditado, ha consentido que se cambie la letra original de la canción, que de manera icónica se preguntaba «¿crees en la vida después del amor?». Lo que Amaarae se pregunta en cambio es «¿crees en el amor sin drogas?», respondiéndose cual Troye Sivan «I can feel the rush and I lean into you» («siento la adrenalina y me inclino hacia ti»).

Aunque ‘BLACK STAR’ se ha concebido más bien como un álbum sobre Ghana y la cultura negra (como deja muy claro su portada y su título), que como un álbum sobre la cultura queer (parece que Amaarae se define como «fluid, hetero y cis»); en la constante unión de sexo y drogas de sus letras, algunos pueden ver de manera muy libre un disco sobre el «chemsex». ‘She Is My Drug’ sería el mayor exponente de esta teoría.

