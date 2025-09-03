Cardi B es absuelta e icónica en el juicio más viral de su carrera

Cardi B ha protagonizado infinidad de memes durante los últimos días a raíz de un juicio civil del que ha salido victoriosa. Así, la demanda interpuesta por una exguardia de seguridad, que exigía una indemnización de 24 millones de dólares por un supuesto altercado con la rapera en 2018, ha sido desestimada por un juez de California.

La denuncia de Emani Ellis culpaba a la artista de presuntamente escupirle y arañarle la cara durante una discusión en un consultorio médico de Beverly Hills en 2018. El fallo, sin embargo, determinó que no existían elementos de agresión o negligencia suficiente como para condenar a Cardi B, absolviendo a la rapera de toda responsabilidad.

Ellis trabajaba en el centro médico y aseguraba que llegó a necesitar cirugía plástica por las heridas provocadas por las uñas de Cardi B. La artista, por otro lado, simplemente negó las acusaciones. Además, durante el juicio dejó algunos momentos tan graciosos como surrealistas que, por supuesto, se han viralizado en redes.

Más allá de lanzar un boli a los periodistas o jurar su inocencia por su «lecho de muerte», los momentos más icónicos de la rapera se dieron en los tribunales. Esta se encargó de contestar las preguntas de los abogados con la máxima sinceridad posible, como cuando le preguntan si llamó «gorda» a la demandante: «No, le llamé zorra». O cuando le interrogan sobre sus cambios de pelo: «Ayer tenías el pelo negro y corto, y hoy es rubio y largo. ¿Cuál es tu verdadero pelo?». Cardi B, sin creérselo: «Son pelucas».

"I did not touch that woman." Cardi B spoke to reporters outside of court after being found not liable in civil suit. pic.twitter.com/kkliqL8Xip — ABC News Live (@ABCNewsLive) September 2, 2025

Oh my God, this lawyer suing Cardi B. "Which one is your real hair? Or are they both real?" plaintiff's lawyer Ron Rosen asked. "They're wigs," Cardi B answered. Then he asked if she's affiliated with a gang. pic.twitter.com/KrzgMhDm0F — Meghann Cuniff (@meghanncuniff) August 26, 2025

Cardi B threw a pen at a reporter after he asked about Offset and Stefon Diggs

pic.twitter.com/u3z5397b0L — Daily Loud (@DailyLoud) September 3, 2025