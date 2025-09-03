Mad Cool y su director, a juicio por los elevados niveles de ruido

Tanto el director del Mad Cool, Javier Arnáiz, como la empresa promotora del festival irán a juicio por los altos niveles de ruido de la edición de 2023, según informa El Diario. Así, la Fiscalía pide dos años de cárcel para Arnáiz por un delito contra el medioambiente, además de una multa de 10.800 euros y la prohibición de trabajar en la industria de los conciertos durante dos años.

Después de las multas de 800.000 euros a los promotores de los conciertos en el Bernabéu y de las quejas de los vecinos por el volumen del festival Tomavistas, llega el turno del Mad Cool. La edición señalada es la de 2023, que contó con las actuaciones de Robbie Williams, Liam Gallagher o Lizzo.

- Publicidad -

Las quejas de los vecinos de Getafe y Villaverde, que aseguraban que era imposible conciliar el sueño, fueron confirmadas por las mediciones sonoras, que certificaban que el umbral legal de ruido se había superado. Por ello, el Ayuntamiento de Madrid castigó el evento con una multa de 22.001 euros. Por aquel entonces, la Fiscalía presentó una denuncia que ahora se convertirá en un juicio contra la empresa del festival y su director por provocar un «riesgo de grave perjuicio para la salud de las personas» a causa del ruido.

La multa que se pide para la empresa ‘Mad Cool Festival SL’ asciende a 72.000 euros. A eso, se le añade una indemnización para cuatro vecinos de Getafe y Villaverde afectados por el ruido. Cada uno recibiría una suma de 6.000 euros. Por otro lado, la asociación ‘Plataforma Stop Mad Cool Villaverde’, que se encarga de denunciar este tipo de ruidos, sube la petición de la Fiscalía de dos a tres años de cárcel para Javier Arnáiz. JNSP ha contactado a Mad Cool para obtener su versión, de momento sin respuesta.