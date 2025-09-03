Los mejores «Vídeos del Año de MTV» según Billboard

A la espera de que este fin de semana se celebre una nueva entrega de los Premios MTV, Billboard ha elaborado uno de esos rankings que tanto dan que hablar, votados por sus críticos. Han cogido los 41 vídeos que han ganado la categoría principal de MTV, esto es, el Vídeo del Año, y han elaborado un top 41 en el que los valoran del peor al mejor.

Billboard recuerda que hay muchos artistas de primer nivel que jamás ganaron este premio, como Michael Jackson, Nirvana o Drake. También castiga duramente con la última posición ‘Mirrors’ de Justin Timberlake, por ser demasiado largo; o ‘Firework’ de Katy Perry, con la penúltima, por tener poco «replay value».

‘Bad Blood’ de Taylor Swift también aparece en mala posición, porque aseguran que la artista mejoraría su cualidad blockbuster 10 años después en ‘Eras Tour’. Tampoco ha habido suerte para ‘Ray of Light’ de Madonna, de la cual indican que aquí parece «una actriz secundaria» a diferencia de en otros vídeos. Igualmente denostados han sido ‘Wrecking Ball’ de Miley Cyrus o «Montero» de Lil Nas X.

En el top 20 encontramos ‘All Too Well’ de Taylor Swift, ‘Virtual Insanity’ de Jamiroquai o ‘Nothing Compares 2 U’ de Sinéad O’Connor.

Los ganadores del top 10 han sido, entre otros, el clásico ‘Sledgehammer’ de Peter Gabriel, dos vídeos de Beyoncé marcados por su carácter social, clásicos de los 90 como ‘Tonight, Tonight’, ‘Jeremy’ y ‘Losing My Religion’; ‘Bad Romance’ de Lady Gaga, por haber «logrado en 18 meses lo que a otros artistas les lleva años»; y sobre todo ‘We Found Love’.

La obra de Calvin Harris con Rihanna ha sido elegida mejor Vídeo del Año por ser «romántico, estimulante, aterrador, paralizante, catártico, afirmar la vida, desafiar la muerte y alterar la percepción». Así les ha quedado el top 10:

1.-Rihanna, ft Calvin Harris / We Found Love

2.-Peter Gabriel / Sledgehammer

3.-Beyoncé / Single Ladies

4.-Pearl Jam / Jeremy

5.-Lady Gaga / Bad Romance

6.-Don Henley / The Boys of Summer

7.-R.E.M. / Losing My Religion

8.-Missy Elliott / Work It

9.-Beyoncé / Formation

10.-Smashing Pumpkins / Tonight, Tonight

