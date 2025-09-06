escribe aquí...
El top 40 de JNSP supera los 2.000 suscritos en Spotify

Por Sebas E. Alonso

Esta semana nuestro top 40 ha superado los 2.000 suscritos en Spotify. No es nuestra playlist más popular, pero sí es mi favorita porque se conforma conjuntamente entre redacción (primero una selección editorial) y público (vuestros votos). Vuestros votos vuelven a dar como ganadora a Florence + the Machine con ‘Everybody Scream’, seguida de ‘The Subway’ de Chappell Roan. Lejos queda Sabrina Carpenter con ‘Tears’: la artista solo tiene un top 1 en JNSP, ‘Espresso’. Parece difícil que consiga uno nuevo pronto si no lo ha conseguido con los dos sencillos principales de ‘Man’s Best Friend‘.

Wolf Alice, Oliver Sim y Bad Gyal completan las entradas en el top 10, mientras Austra, Conan Gray y ADÉLA lo logran en el top 20. La última entrada es la de Kae Tempest.

Recordad que podéis escuchar la playlist con las 40 canciones del top y las 10 candidatas a entrar de cada semana, así como por supuesto votar por vuestras canciones favoritas, aquí. Los votos son sometidos a una fórmula matemática que beneficia a las novedades y perjudica a las canciones a medida que pasan las semanas.

Top Ant. Peak Sem. Canción Artista
1 1 1 2 Everybody Scream Florence + the Machine Vota
2 2 1 4 The Subway Chappell Roan Vota
3 3 1 Tears Sabrina Carpenter Vota
4 5 4 2 Strange Things Happen Alison Goldfrapp Vota
5 5 1 The Sofa Wolf Alice Vota
6 3 3 2 Jealous Type Doja Cat Vota
7 4 4 2 Don’t Click Play Ava Max Vota
8 8 1 Obsession Oliver Sim Vota
9 9 1 Da me Bad Gyal Vota
10 8 2 6 End of Summer Tame Impala Vota
11 9 9 3 Dust Bowl Ethel Cain Vota
12 7 3 4 Callaíto Alizzz Vota
13 13 1 Math Equation Austra Vota
14 14 1 back to friends sombr Vota
15 15 1 SexOnTheBeat ADÉLA Vota
16 6 6 3 Fast Demi Lovato Vota
17 18 6 5 Dream Night Jamie xx Vota
18 36 11 5 Sugar Sweet Mariah Carey, Shenseea, Kehlani Vota
19 19 1 Vodka Cranberry Conan Gray Vota
20 27 5 4 Freak It Kim Petras Vota
21 26 10 6 place of my own Purity Ring Vota
22 10 1 8 malibU rusowsky Vota
23 23 3 22 End of the World Miley Cyrus Vota
24 31 1 19 What Was That Lorde Vota
25 16 6 5 dealer Lola Young Vota
26 38 1 11 Hammer Lorde Vota
27 27 1 Statue in the Square Kae Tempest Vota
28 12 9 8 Fuck Me Eyes Ethel Cain Vota
29 24 2 21 CUNTISSIMO MARINA Vota
30 14 9 7 BOY CRAZY. Kesha, JADE Vota
31 25 25 2 Fundraiser bar italia Vota
32 29 2 31 M.A.P.S. Amaia Vota
33 40 33 2 Peace Cass McCombs Vota
34 11 9 4 Candy from a Stranger Jens Lekman Vota
35 17 7 4 Kiss It Kiss It Reneé Rapp Vota
36 22 2 8 JUMP BLACKPINK Vota
37 28 1 17 Pipe dream Guitarricadelafuente Vota
38 35 5 19 Headphones On Addison Rae Vota
39 19 19 4 A Little More Ed Sheeran Vota
40 30 5 6 I CARE Turnstile Vota
Candidatos Canción Artista
Sayonara KNEECAP, Paul Hartnoll Vota
Mind Loaded Blood Orange Vota
Fineshyt Amaarae Vota
Shining Mac DeMarco Vota
Elegante La Paloma Vota
No te necesito para ser feliz La M.O.D.A. Vota
The Jamie Oliver Petrol Station CMAT Vota
What Is the Reason for It? David Byrne, Hayley Williams Vota
Morir en primavera JUVENTUDE Vota
Obsession Jehnny Beth Vota

