El top 40 de JNSP supera los 2.000 suscritos en Spotify

Esta semana nuestro top 40 ha superado los 2.000 suscritos en Spotify. No es nuestra playlist más popular, pero sí es mi favorita porque se conforma conjuntamente entre redacción (primero una selección editorial) y público (vuestros votos). Vuestros votos vuelven a dar como ganadora a Florence + the Machine con ‘Everybody Scream’, seguida de ‘The Subway’ de Chappell Roan. Lejos queda Sabrina Carpenter con ‘Tears’: la artista solo tiene un top 1 en JNSP, ‘Espresso’. Parece difícil que consiga uno nuevo pronto si no lo ha conseguido con los dos sencillos principales de ‘Man’s Best Friend‘.
Wolf Alice, Oliver Sim y Bad Gyal completan las entradas en el top 10, mientras Austra, Conan Gray y ADÉLA lo logran en el top 20. La última entrada es la de Kae Tempest.
Recordad que podéis escuchar la playlist con las 40 canciones del top y las 10 candidatas a entrar de cada semana, así como por supuesto votar por vuestras canciones favoritas, aquí. Los votos son sometidos a una fórmula matemática que beneficia a las novedades y perjudica a las canciones a medida que pasan las semanas.
|1
|1
|1
|2
|Everybody Scream
|Florence + the Machine
|2
|2
|1
|4
|The Subway
|Chappell Roan
|3
|–
|3
|1
|Tears
|Sabrina Carpenter
|4
|5
|4
|2
|Strange Things Happen
|Alison Goldfrapp
|5
|–
|5
|1
|The Sofa
|Wolf Alice
|6
|3
|3
|2
|Jealous Type
|Doja Cat
|7
|4
|4
|2
|Don’t Click Play
|Ava Max
|8
|–
|8
|1
|Obsession
|Oliver Sim
|9
|–
|9
|1
|Da me
|Bad Gyal
|10
|8
|2
|6
|End of Summer
|Tame Impala
|11
|9
|9
|3
|Dust Bowl
|Ethel Cain
|12
|7
|3
|4
|Callaíto
|Alizzz
|13
|–
|13
|1
|Math Equation
|Austra
|14
|–
|14
|1
|back to friends
|sombr
|15
|–
|15
|1
|SexOnTheBeat
|ADÉLA
|16
|6
|6
|3
|Fast
|Demi Lovato
|17
|18
|6
|5
|Dream Night
|Jamie xx
|18
|36
|11
|5
|Sugar Sweet
|Mariah Carey, Shenseea, Kehlani
|19
|–
|19
|1
|Vodka Cranberry
|Conan Gray
|20
|27
|5
|4
|Freak It
|Kim Petras
|21
|26
|10
|6
|place of my own
|Purity Ring
|22
|10
|1
|8
|malibU
|rusowsky
|23
|23
|3
|22
|End of the World
|Miley Cyrus
|24
|31
|1
|19
|What Was That
|Lorde
|25
|16
|6
|5
|dealer
|Lola Young
|26
|38
|1
|11
|Hammer
|Lorde
|27
|–
|27
|1
|Statue in the Square
|Kae Tempest
|28
|12
|9
|8
|Fuck Me Eyes
|Ethel Cain
|29
|24
|2
|21
|CUNTISSIMO
|MARINA
|30
|14
|9
|7
|BOY CRAZY.
|Kesha, JADE
|31
|25
|25
|2
|Fundraiser
|bar italia
|32
|29
|2
|31
|M.A.P.S.
|Amaia
|33
|40
|33
|2
|Peace
|Cass McCombs
|34
|11
|9
|4
|Candy from a Stranger
|Jens Lekman
|35
|17
|7
|4
|Kiss It Kiss It
|Reneé Rapp
|36
|22
|2
|8
|JUMP
|BLACKPINK
|37
|28
|1
|17
|Pipe dream
|Guitarricadelafuente
|38
|35
|5
|19
|Headphones On
|Addison Rae
|39
|19
|19
|4
|A Little More
|Ed Sheeran
|40
|30
|5
|6
|I CARE
|Turnstile
|Candidatos
|Canción
|Artista
|–
|Sayonara
|KNEECAP, Paul Hartnoll
|–
|Mind Loaded
|Blood Orange
|–
|Fineshyt
|Amaarae
|–
|Shining
|Mac DeMarco
|–
|Elegante
|La Paloma
|–
|No te necesito para ser feliz
|La M.O.D.A.
|–
|The Jamie Oliver Petrol Station
|CMAT
|–
|What Is the Reason for It?
|David Byrne, Hayley Williams
|–
|Morir en primavera
|JUVENTUDE
|–
|Obsession
|Jehnny Beth
