Muere Rick Davies, cantante y fundador de Supertramp

Rick Davies, compositor, cantante y cofundador de Supertramp, ha fallecido a los 81 años. Así lo ha informado la banda de rock británica, que también ha revelado que la causa de muerte se trata de un mieloma, un tipo de cáncer, que padecía desde hace diez años. El icónico sonido de su teclado fue una parte clave de Supertramp, presente en hits como ‘Goodbye Stranger’ o ‘The Logical Song’.

Según apunta un comunicado de la banda en su página web oficial, el amor a la música de Davies comenzó en su infancia escuchando ‘Drummin’ Man’ de Gene Krupa, «lo cual se convirtió en una pasión de por vida por el jazz, el blues y el rock ‘n’ roll». Davies fundó Supertramp en 1969 junto a Roger Hodgson: «Su apasionante voz e inconfundible toque en el Wurlitzer se convirtieron en el corazón del sonido de la banda».

- Publicidad -

La banda británica alcanzó su mayor punto de popularidad durante los años 70, en concreto con el lanzamiento del disco ‘Breakfast In America’ en 1979. Este alcanzó el número 1 del Billboard 200 e incluyó algunas de las canciones más icónicas de la banda, tales como ‘Take The Long Way Home’ y ‘Breakfast In America’. En 1982, Hodgson dejó la formación original para perseguir una carrera en solitario.

Davies y el resto de miembros continuaron lanzando discos hasta el 2002, pero se vio obligado a dejar las giras a mediados de la década de los 2010 debido a su diagnóstico de cáncer. «Más allá del escenario, Rick era conocido por su amabilidad, resiliencia y devoción a su esposa Sue, con la que compartió alrededor de cinco décadas», concluye el comunicado.