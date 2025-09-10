Zaz explica la riqueza de ‘Sains et saufs’ en un bonito showcase

Zaz ha estado este martes en España para ofrecer un showcase y un avituallamiento a la prensa y a algunos fans, en las oficinas de su distribuidora Believe. Tras 5 discos y 5 millones de discos vendidos, el viernes que viene publicará su nuevo disco, ‘Sains et saufs’.

Acompañada de un guitarrista y en fantástica forma de voz, Zaz interpretó algunas canciones, también pinchó y explicó otras, en un evento muy rico en anécdotas e historias, porque su nuevo disco de hecho lo es. ‘Un enfant pour toujours’ habla, por ejemplo, de cómo un hijo fallecido no puede sustituir a otro, del trauma que eso puede acarrear para el que queda. Una canción que escribió tras la muerte de varios familiares.

Por su parte, ‘Mon cœur tu es fou’ se ha hecho a partir de un texto de la poeta y directora iraní Forough Farrokhzad, fallecida con 32 años en 1967. Su final en vivo es desgarrador, gritando lo que esta artista no pudo gritar por sí misma.

Zaz, que hizo bailar ligeramente con el punto jazz de ‘On peut comme ça’, y habló de cómo ha querido mezclar tradición cabaretera con un poco de modernidad, tiene una luz especial y, sobre las tablas, la sonrisa y el carisma de las grandes estrellas que disfrutan de los escenarios. Una de las canciones que hizo brillar fue ‘Sains et Saufs’, nuestra Canción del Día hoy.

La intención de ‘Sains et Saufs’ es evocar «el amor reparador y la afirmación de uno mismo frente a las presiones sociales». Porque no estamos hechos para amoldarnos a «cajas» ni para «estar encerrados en jaulas», y porque el amor nos salvará de todo y nos guardará «sanos y salvos», es que Zaz construye esta melodía optimista, que por algo fue editada en primavera.

En el vídeo, Zaz se va abriendo al mar y a la naturaleza, junto a personajes caracterizados por la diversidad.

Zaz actúa el 3 de noviembre en Barcelona, y el 5 de noviembre en Madrid, aunque los tickets para La Riviera ya están agotados.

