SanSan 2026 lanza cartel completo y donativos a Palestina

Hoy se anuncia el cartel de SanSan 2026, que se celebrará como siempre en Semana Santa en Benicàssim. Será entre los días 2 y 4 de abril. Los abonos y alojamientos estarán disponibles en www.sansanfestival.com el próximo martes 16 de septiembre a las 12:00. JENESAISPOP vuelve a ser medio oficial de SanSan.

Del lado internacional, SanSan confirma a los islandeses Of Monsters of Men, cuyo ‘Little Talks’ supera los 1.000 millones de streams en Spotify. Y como es habitual, también podréis ver el mejor pop nacional que llena arenas en nuestro país, de mano de Rigoberta Bandini (con su espléndida gira ‘Rigoberta Superstar’), Love of Lesbian, Guitarricadelafuente (autor de uno de los discos del año clarísimos), La M.O.D.A. o La Casa Azul.

El cartel sigue con gente como Xoel López, León Benavente, y artistas tan interesantes como Maria Arnal, Rufus T. Firefly (discazo el suyo de este año), La Élite, pablopablo, Biznaga, Barry B o Califato ¾.

¿Más nombres? Ultraligera, Chiquita Movida, Leo Rizzi o Samuraï. Para cuando llegue 2026 no tendrán nada de «letra pequeña» Sanguijuelas del Guadiana, que no paran de subir en la lista oficial de Promusicae, y ojo también a gente como Gara Durán, Repion o Juventude.

El cartel se completa con Siloé, Angel Stanich, Alizzz pinchando, Perarnau IV Dj Set ft. Drama Av Set (Zahara como DJ), Comandante Twin, Hoonine, Anabel Lee, Las Petunias, Malva, Tiburona, Ultralágrima, Puño Dragón, Anouck y Michael Foster.

Como cada año, el festival también será escaparate para el talento joven de la región con el concurso Groc Talent de la mano del Villarreal F.C., cuyo ganador se subirá al escenario del SanSan.

Finalmente, en esta edición, el 3% de los beneficios se destinará a Médicos Sin Fronteras para apoyar su labor humanitaria en Palestina. Asimismo, durante el proceso de compra de entradas, el público tendrá la posibilidad de añadir un donativo voluntario para esta causa, contribuyendo así de manera directa a la ayuda sobre el terreno.

Un podcast grabado desde SanSan 2025