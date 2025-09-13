La ‘breakup song’ de Rex Orange County es honesta y saludable

Rex Orange County no lo ha tenido fácil durante los últimos años. Los cargos de acoso sexual hacia el artista fueron retirados por la Fiscalía de la Corona, con veredicto de no culpable, a finales de 2022. Ahora, ha lanzado uno de sus mejores singles, con Pharrell en la producción. ‘Take A Drive’ es la Canción del Día.

Pocas veces se encuentra una canción de ruptura tan honesta y saludable como esta. Alexander O’Connor’, nombre real del artista británico, canta sobre lo fácil que es mantenerse «distante», a pesar de que «la única opción es decir la verdad». Y la verdad es que la relación ya no funciona como antes: «Date una oportunidad», canta O’Connor en el pegadizo estribillo.

Musicalmente, ‘Take A Drive’ tiene todo lo que ha caracterizado siempre la música de Rex Orange County: la inocencia de las melodías, las texturas lo-fi a lo Tyler, the Creator y unas letras que no andan con rodeos. «Estaremos bien / Algo entre nosotros está mal / Sé que ya no te hago sentir bien / Lo pasamos bien / Ahora los dos tenemos que conducir», canta en el puente de la canción, tan sincero como agridulce.

